Große Netflix-Überraschung: So könnt ihr Bridgerton Staffel 4, Folge 1 schon zwei Wochen vor Start sehen

Bridgerton-Fans aufgepasst: Die 1. Folge von Staffel 4 gibt es schon zwei Wochen vor dem regulären Netflix-Start zu sehen, und zwar völlig kostenlos. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende und die 4. Staffel von Bridgerton startet mit den ersten vier Folgen bei Netflix. Wer jetzt schon die Tage zählt, darf sich über eine große Überraschung freuen – denn der Streamer zeigt die erste Folge der kommenden Season schon zwei Wochen vor Netflix-Start in einem kostenlosen Livestream. Was ihr tun müsst, um daran teilzunehmen, erklären wir euch hier.

Folge 1 vor allen anderen sehen: So gelangt ihr zum Livestream der Premiere von Bridgerton Staffel 4

Am 14. Januar 2026 findet die offizielle Premiere von Bridgerton Staffel 4 in Paris statt. Netflix ermöglicht es Fans online mit dabei zu sein. Ab 18:30 Uhr wird ein Livestream aus dem Palais Brongniart freigeschaltet, bei dem euch zunächst Gewinnspiele und Insider-Infos erwarten. Daraufhin betreten die Bridgerton-Stars den roten Teppich und geben Interviews zu den neuen Folgen. Als Nächstes folgt eine Überraschungs-Performance, zu der es noch keine genaueren Informationen gibt. Zu guter Letzt wird die erste Folge von Bridgerton Staffel 4 gezeigt.

Um am Livestream teilzunehmen, müsst ihr euch bis zum 13. Januar 2026 um 6:30 Uhr morgens über die offizielle Website des Events registrieren. Daraufhin erhaltet ihr einen Link per Mail, der euch für den Livestream am 14. Januar ab 18:30 Uhr freischaltet. Die Teilnahme ist völlig kostenlos.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Zwei Wochen nach der Premiere kommen wir dann in den Genuss der restlichen drei Folgen des ersten Teils von Bridgerton Staffel 4. Diese stehen ab dem 29. Januar 2026 bei Netflix bereit. Teil 2 folgt mit weiteren vier Folgen am 26. Februar. Alles, was ihr bis dahin über Bridgerton Staffel 4 wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.

