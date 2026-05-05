Große Star Wars-Auswertung: Nach 33 Milliarden Minuten stehen der beliebteste Film und die beliebteste Serie fest

Pünktlich zum Star Wars Day wurde eine große Streaming-Auswertung veröffentlicht, die sich mit den beliebtesten Filmen und Serien aus der weit entfernten Galaxis beschäftigt.

Während Star Wars in den vergangenen Jahren auf der großen Leinwand mit Abstinenz glänzte, blühte das Franchise im Streaming umso mehr auf. Bei Disney+ sind derzeit sämtliche Filme und Serien der Sternensaga beheimatet. Jetzt wissen wir, welche Titel besonders hoch im Kurs bei Fans und Abonnent:innen stehen.

Anlässlich des Star Wars Day hat das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Nielsen eine große Auswertung veröffentlicht, die sich mit den beliebtesten Star Wars-Titeln bei Disney+ beschäftigt hat. Über 33 Milliarden Minuten wurde das Franchise in seiner Gesamtheit 2025 gestreamt – mit einigen Überraschungen.

Krieg der Sterne und Andor trumpfen bei den beliebtesten Star Wars-Titeln 2025 auf

Die 33 Milliarden Minuten entsprechen rund 550 Millionen Stunden und verteilen sich wie folgt: 44,2 Prozent konnten die Star Wars-Filme für sich verbuchen. 38,9 Prozent gingen an die Live-Action-Serien. Und die Animationsserien kamen auf 16,8 Prozent. Das Schlusslicht bilden die begleitenden Dokumentationen mit 0,2 Prozent.

Doch welcher Star Wars-Film ist der beliebteste bei Disney+? Laut den Zahlen von Nielsen führte Krieg der Sterne letztes Jahr die Top 3 an. Danach folgte die erste Überraschung: der polarisierende Auftakt der Prequel-Trilogie, namentlich Die dunkle Bedrohung. Außerdem aufs Treppchen geschafft hat es der Anthologiefilm Rogue One.

Von Rogue One kommen wir direkt zur beliebtesten Star Wars-Serie: Andor. Obwohl es anfangs wirkte, als würde die Vorgeschichte von Rebell Cassian Andor unter dem Radar fliegen, konnte sich die Popularität des Spin-offs mit der 2. Staffel deutlich steigern, sodass es nun mühelos an der Spitze der Top 3 im Serienbereich sitzt.

Auch der Titel danach sorgt für Aufsehen: Skeleton Crew hinterließ mit seinen Figuren und seiner Geschichte keinen bleibenden Fußabdruck in der Popkultur, hat es aber trotzdem auf Platz 2 geschafft. Damit thronen die "Goonies in Space" sogar noch vor dem Star Wars-Überflieger The Mandalorian, der 2025 nur Platz 3 belegte.

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Die Star Wars-Serien nach Altersgruppen: Andor und Mando besonders gefragt

Zum Schluss hat Nielsen noch eine interessante Aufschlüsselung veröffentlicht: die Beliebtheit der Star Wars-Serien nach Altersgruppen. Für Gen Alpha (2 bis 13 Jahre) geht nichts über The Mandalorian. Gen Z (14 bis 29 Jahre) liebt The Clone Wars. Die Millennials (30 bis 45 Jahre) feiern Andor, genauso wie Gen X (46 bis 61 Jahre). Bei den Baby Boomern (62 bis 80 Jahre) trumpft dann wieder The Mandalorian auf.

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Kein Wunder, dass sich der nächste Film ausschließlich um den Kopfgeldjäger und seinen Schützling dreht: The Mandalorian and Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos und bringt das Franchise endlich wieder zurück auf die große Leinwand. Genau genommen ist es der erste Star Wars-Film seit sieben (!) Jahren.