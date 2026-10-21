Große Streaming-Premiere heute bei Disney+: Ein Abenteuerfilm mit 250 Millionen Dollar Budget

Ab sofort könnt ihr bei Disney+ eines der kostspieligsten Blockbuster-Projekte des Jahres im Streaming-Abo schauen. Die Geschichte des Abenteuerfilms dürfte euch sehr bekannt vorkommen.

Moment, haben wir das gerade nicht erst gesehen? Ein junges Mädchen, das sich mit einem prahlerischen Halgbott in die Weiten des Ozeans wagt, um ihre Heimat zu retten? Ja, der Animationsfilm Vaiana sowie die vor zwei Jahren erschienene Fortsetzung Vaiana 2 sind noch recht frisch im popkulturellen Gedächtnis verankert.

Dennoch hat sich Disney bereits an eine Neuauflage des Stoffs gewagt, dieses Mal im Gewand eines 250 Millionen US-Dollar teuren Realfilms, der die vertraute Geschichte von vorne erzählt. Nachdem Vaiana, die Live-Action-Version, im Juli in den Kinos gestartet ist, trifft sie nun drei Monate später bei Disney+ im Abo ein.

Auch der neue Vaiana-Film bei Disney+ erzählt ein großes Fantasy-Abenteuer in den Weiten des Ozeans

Stammesoberhauptstochter Vaiana (Catherine Laga'aia) ist fasziniert von den Wogen des Meeres. Stunden könnte sie damit verbringen, in das ewige Blau zu starren. Der Rest der Gemeinschaft, der sie angehört, teilt diese Faszination nicht. Schlechte Erfahrungen sorgten dafür, dass sich ihr Stamm vom Ozean abgewandt hat.

Als die Ernte auf ihrer Insel Motonui ausbleibt, sieht sich Vaiana berufen, etwas dagegen zu unternehmen. Mit einem Auslegerkanu begibt sie sich auf eine Reise ins Unbekannte. Dort tritt sie auf den Halbgott Maui (Dwayne Johnson), der das Herz der Gottheit Te Fiti gestohlen und damit die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht hat.

Jetzt versucht Vaiana, den Halbgott davon zu überzeugen, das Herz zurückzugeben. Doch der aufgeblasene Maui sieht seinen Fehler nicht ein. Stattdessen gibt er mit angeblichen Heldentaten an. Früher oder später müssen die beiden trotzdem einen Weg finden, miteinander zusammenzuarbeiten, bevor sich die Lage weiter verschlimmert.

Das Vaiana-Remake bei Disney+ wechselt die Hauptdarstellerin und bringt Dwayne Johnson zurück

Das Original aus dem Jahr 2016 war ein voller Erfolg, sowohl im Kino als auch später im Streaming. Seit Jahren gehört Vaiana zu den meistgesehenen Filmen bei Disney+. Kein Wunder, dass das musikalische Abenteuer bald mit echten Schauspielenden vor der Kamera neu aufgelegt wurde – mit einer großen Veränderung.

Auli'i Cravalho, die im Animationsfilm der Titelheldin ihre Stimme lieh, kehrt im Live-Action-Remake nicht zurück. Stattdessen bekommen wir Newcomerin Catherine Laga'aia in der ikonischen Rolle zu sehen. Dwayne Johnson bleibt uns dafür erhalten und schmettert einmal mehr die unverschämte Maui-Hymne You're Welcome.

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Auf der Leinwand ließ sich der Vaiana-Erfolg allerdings nicht wiederholen. Während das Original starke 687 Millionen US-Dollar einspielen und die Fortsetzung sogar die Milliarden-Marke passieren konnte, blieb der Realfilm bei enttäuschenden 324 Millionen US-Dollar stehen. Vielleicht findet er nun bei Disney+ ein größeres Publikum.