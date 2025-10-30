Große TV-Premiere heute: Bullys Kanu des Manitu-Vorgänger über riesigen deutschen Skandal

Bevor Bully mit seiner Fortsetzung Das Kanu des Manitu wieder in den Kinos durchstartete, drehte er eine unglaublich wahre Geschichte über einen der größten deutschen Medienskandale.

Michael "Bully" Herbig ist vor allem für seine lustigen Stoffe bekannt, dabei beeindruckt er als Regisseur vor allem mit seinen ernsten Werken. 2018 erzählte er mit Ballon eine Fluchtgeschichte aus der DDR, die unsere Community als sein bester Film bewertet. Die heutige Free-TV-Premiere Tausend Zeilen landetet auf Platz 3, knapp hinter Der Schuh des Manitu.

Die Satire beruht auf einer unglaublichen wahren Geschichte uns behandelt einen der größten Medienskandale Deutschlands, der einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen des modernen Journalismus gewehrt. Am heutigen Montag, den 3. November 2025 zeigt Sat.1 den Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 4. November um 0:15 Uhr. Alternativ könnt ihr Tausend Zeilen auch bei verschiedenen Anbietern streamen.

Tausend Zeilen im TV: Wenn Wahrheit zur Ware wird

Der Enthüllungsjournalist Juan Romero (Elyas M'Barek) stößt bei der Recherche über seinen gefeierten Kollegen Lars Bogenius (Jonas Nay) auf Unstimmigkeiten. Dessen zahlreiche preisgekrönte Reportagen klingen filmreif – und tatsächlich hat der Journalist vieles davon schlichtweg erfunden. Romero beginnt zu graben, riskiert seine Karriere und legt schließlich ein Lügengebäude offen, das die Medienwelt erschüttert.

Herbig inszeniert Tausend Zeilen als Mischung aus Satire, Drama und Journalismus-Thriller. Der Film balanciert gekonnt zwischen Spannung und Ironie und zeigt das System, das diesen Betrug überhaupt möglich machte.

Überzeugend sind auch die beiden Hauptdarsteller. M'Barek gelingt es, sich abseits von seinen typischen Liebeskomödien von einer ernsten und glaubwürdigen Seite zu zeigen. Auch Nay porträtiert den Hochstapler mit überraschend viel Tiefgang und Vielschichtigkeit.

Tausend Zeilen - Die Wahrheit hinter einem von Bullys besten Filmen

Tausend Zeilen befasst sich mit einem der größten deutschen Medienskandale der letzten 30 Jahre. Der Journalist Claas-Hendrik Relotius, der unter anderem für die FAZ, die Welt und den Spiegel preisgekrönte, teils erfundene Reportagen schrieb, wurde 2018 durch seinen Kollegen Juan Moreno enttarnt. Letzterer veröffentlichte die Ereignisse in seinem Buch Tausend Zeilen Lüge.

Herbig selbst nahm es in seiner Verfilmung mit der Wahrheit auch nicht ganz so genau und überspitzte die Geschichte mit einer satirischen Darstellung, der das Publikum überraschen sollte, wie er im Interview mit Moviepilot erzählte.

Ich habe das Buch also eher als Empfehlung und Inspiration gesehen. Mir war früh klar, dass man das nicht eins zu eins drehen kann. Dafür ist es zu dokumentarisch. Wir haben eher versucht, mit der Lüge kreativ umzugehen.

Das gelang dem Regisseur. In tollen Bildern und mit einer unterhaltsamen Story erzählt Tausend Zeilen, wie leicht man sich blenden lässt, wenn eine Geschichte einfach zu gut klingt, um wahr zu sein. Eine sehenswerte Free-TV-Premiere über den deutschen Journalismus und den schmalen Grat zwischen Realität und Fiktion.