Große Unterhaltung im neuen Jahr bei Pluto TV: Alle Staffeln Stromberg garantieren Lachtränen [Anzeige]

Das neue Jahr könnt ihr direkt mit großartiger Comedy verbringen, die völlig kostenlos streamt. Pluto TV bringt euch im Januar Serien-Highlights wie Stromberg und viele weitere Klassiker.

Das neue Jahr hat begonnen und der Winter lädt aktuell dazu ein, sich die Zeit vor allem drinnen mit vielen Filmen und Serien zu vertreiben. Für ideale Unterhaltung sorgen dabei alle Staffeln der Kult-Comedy Stromberg, die ihr gerade völlig kostenlos bei Pluto TV streamen könnt. Dabei müsst ihr gar nicht erst einen weiteren kostenpflichtigen Anbieter abonnieren.

Stromberg bei Pluto TV: Der witzige Serien-Hit unterhält bis heute großartig

In der Serie spielt Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg nicht nur die Rolle seines Lebens, sondern auch den wohl fiesesten Chef der deutschen TV-Geschichte. Als Leiter der Abteilung Schadensregulierung M–Z in der Capitol Versicherung ist Stromberg ab der ersten Folge ein egoistisches, unerträgliches Ekelpaket, das sein Büroumfeld bei jeder Gelegenheit vorführt oder erniedrigt.

Stromberg-Schöpfer und -Produzent Ralf Husmann macht daraus grandios lustige Comedy, bei der sich Situationskomik, überspitzter Arbeitsalltag und ein legendärer Spruch nach dem anderen über 5 Staffeln hinweg abwechseln. Praktisch jede Stromberg-Folge entwickelt sich zum puren Fremdscham-Fest, in dem jede noch so absurde Peinlichkeit voller Genuss zelebriert wird.

Mit Stromberg als Hauptfigur alleine wäre die Serie wahrscheinlich kaum zu ertragen, doch die vielen sympathischen wie schrägen Nebencharaktere machen das Herz der Serie erst aus.

Egal, ob Oliver Wnuk und Diana Staehly als chaotisches Liebespaar Ulf und Tanja, Bjarne Mädel als tollpatschiges Mobbing-Opfer Berthold "Ernie" Heisterkamp oder Lars Gärtner als Strombergs Vorgesetzter Timo Becker, der diesen immer wieder in seine Schranken weist: Der Comedy-Hit strahlt erst durch sein buntes Ensemble aus unterschiedlichsten Figuren, die allesamt einen (auf die Spitze getriebenen) Teil des typisch deutschen Büroalltags abbilden.

Bei Pluto TV könnt ihr viele Filme und Serien kostenlos ohne Abo streamen

Stromberg ist nur ein Highlight des On Demand-Bereichs von Pluto TV. Der werbefinanzierte Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot bietet euch unter anderem noch folgende Serien-Kracher und Klassiker im kostenfreien Angebot:

Wenn ihr alle 5 Staffeln von Stromberg durchgeschaut habt, bietet euch Pluto TV als Gratis-Highlight auch noch Stromberg: Der Film im On Demand-Bereich an. Darin feiert die Capitol Versicherung ihr 50-jähriges Firmenjubiläum und fährt dafür für einen gemeinsamen Betriebsausflug in ein Landhotel. Die gute Stimmung wird jedoch von dem Gerücht überschattet, dass die Filiale geschlossen werden soll. Vor Ort kommt es zum Konkurrenzkampf um die rettende Übernahme in die Firmenzentrale, was zu gewohnt aberwitzigen Momenten führt.

Für die Nutzung von Pluto TV benötigst du kein Abo. Mit einem Fernseher, Handy, Tablet oder einem Rechner kannst du sofort ohne Anmeldung los streamen. Pluto TV ist über die Website oder per App auf Smart-TVs oder Smartphones empfangbar. Das On Demand-Angebot des kostenlosen Streaming-Anbieters wird außerdem regelmäßig aktualisiert und um neue Inhalte erweitert.

Die Lizenzierung der Stromberg-Serie sowie des Films im Rahmen des FAST Kanals wie auch des On-Demand-Angebotes erfolgte durch Banijay Media Germany. Das Unternehmen ist Teil der Banijay Germany, einem der größten unabhängigen Entertainment-Produzenten Deutschlands, und verantwortet unter anderem die Vermarktung und Lizenzierung der Marke Stromberg.