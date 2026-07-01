Große Veränderung bei Dutton Ranch Staffel 2: Jetzt übernimmt ein echter Western-Experte den Yellowstone-Nachfolger

Dass die Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch eine 2. Staffel erhält, wissen wir schon seit einer Woche. Nun steht auch fest, wer fortan die Zügel des modernen Westerns in Händen hält.

Nach dem Erfolg von Yellowstone hat auch dessen Serienableger Dutton Ranch einen fantastischen Start hingelegt: Mit Publikumsrekorden und zufriedenen Fans und Kritiker:innen könnte das Sequel bei Paramount+ kaum besser angekommen sein. Nur eine Nachricht trübte die Ankunft der Serie etwas: Wenige Tage vor Serienstart wurde bekannt, dass die Dutton Ranch ihren Showrunner verloren hatte.

Nun ist für Staffel 2 ein Nachfolger gefunden worden.

Yellowstone-Wechsel: Dutton Ranch schnappt sich für Staffel 2 Justified-Autor als neuen Showrunner

Während die Serie Yellowstone und ihre Prequels 1883 und 1923 von Alleingänger Taylor Sheridan erschaffen wurden, erhielten die beiden Fortsetzungen Marshals: A Yellowstone Story und Dutton Ranch neue kreative Köpfe an der Spitze. Während Spencer Hudnut weiterhin das Sequel von Kayce Dutton lenken wird, erlebt der Texas-Neustart von Beth und Rip jetzt einen Führungswechsel bei der frisch bestellten 2. Staffel.

Chad Feehan mag als Serienschöpfer und Drehbuchautor von Dutton Ranch einen guten Job bei Staffel 1 gemacht haben, aber offenbar gab es Differenzen hinter den Kulissen und er hatte seine Stars Kelly Reilly und Cole Hauser nicht im Griff. So verließ er seine Serie noch vor deren Premiere. Wie Deadline berichtet, hat Yellowstones Texas-Ableger jetzt aber einen Ersatz für die freigewordene Position des Showrunners gefunden: Benjamin Cavell wird die Dutton Ranch fortan leiten.

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Drehbuchautor und Produzent Benjamin Cavell ist im Serienbereich vor allem als Schöpfer der Militär-Serie SEAL Team mit David Boreanaz bekannt und entwickelte außerdem zuletzt die Stephen King-Serie Das Institut. Am meisten dürfte er sich aber durch seine langjährige Drehbuchmitarbeit an der Serie Justified mit Timothy Olyphant für den Posten bei Dutton Ranch empfohlen haben. Denn beides sind moderne Westernserien.

Das Yellowstone-Erbe: Wird Dutton Ranch in Staffel 2 mehr wie Marshals?

Benjamin Cavell ist ein alter Kollege von Marshals-Showrunner Spencer Hudnut, der lange als Showrunner bei Cavells Serie SEAL Team arbeitete. Die Frage ist nun, ob die zwei Serien sich durch den Führungswechsel einander angleichen werden.

Bisher hatten beide Yellowstone-Nachfolger sich noch erkennbar tonal unterschieden. Wird sich Dutton Ranch nun mit dem SEAL Team-Vater an der Spitze ebenfalls weiter in Richtung eines "NCIS: Yellowstone" lehnen? Schielt man hier zugleich auf die noch höheren Zuschauerzahlen von Marshals?

Das werden wir wohl erst zum Start der 2. Staffel Dutton Ranch erfahren, die frühestens 2027 bei Paramount+ zurückkehren wird. Bis dahin können wir euch noch weitere aktuelle Serientipps ans Herz legen:

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