Großer Guy Ritchie-Kriegsfilm mit Henry Cavill läuft heute zum allerersten Mal im TV

Guy Ritchie schickt Henry Cavill auf eine Spezialmission im Zweiten Weltkrieg. Wie es ausgeht, erfahrt ihr in der Free-TV-Premiere der Kriegsfilm-Komödie The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Kultregisseur Guy Ritchie ist berühmt für seine Gangsterfilme, hat sich in den letzten Jahren aber auch ins Kriegsfilm-Genre gewagt. 2023 erschien der vergleichsweise nüchterne The Covenant mit Jake Gyllenhaal und ein Jahr später folgte The Ministry of Ungentlemanly Warfare, diesmal mit Ex-Witcher Henry Cavill in der Hauptrolle. "Nüchtern" ist nun aber nicht der korrekte Begriff für das explosive Abenteuer aus dem Zweiten Weltkrieg.

Vor einem Jahr feierte die Kriegsfilm-Komödie mit James-Bond-Einschlag bei Amazon Prime Video Premiere und heute läuft sie erstmals im deutschen Fernsehen.

Der Kriegsfilm mit Henry Cavill basiert auf einer wahren Geschichte

Hintergrund ist die reale "Operation Postmaster", bei der eine britische Spezialeinheit während des Zweiten Weltkriegs gegen deutsche und italienische Versorgungsschiffe vorgehen sollte. Henry Cavill spielt eine stark fiktionalisierte Version von Major Gus March-Phillipps, der den Auftrag bekommt, ein Team für die Operation zusammenzustellen.

Dazu gehören Reacher-Darsteller Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin aus der After-Reihe, Alex Pettyfer (In Time) und The Gentlemen-Star Henry Golding. Verkleidet als einfache Fischer reist das Team vor die Westküste Afrikas und bekommt es dabei unter anderem mit Til Schweiger als SS-Mann zu tun.

Obwohl das Sachbuch Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII von Damien Lewis als Vorlage diente, wird die Geschichte von The Ministry of Ungentlemanly Warfare als rasante Agenten-Action mit einem ordentlichen Schuss Humor (und Blut) erzählt.



Auch interessant:

Der TV-Tipp ist ein Muss für Guy Ritchie-Fans

Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig beschrieb The Ministry of Ungentlemanly Warfare zum Start bei Amazon Prime Video vor einem Jahr als "Bond-Film im Tarantino-Stil":

Henry Cavills Kriegsabenteuer hat augenscheinlich alles, was sich ein Guy Ritchie-Fan wünschen kann: ikonische Figuren, flapsige Sprüche, viel Gewalt und ein farbenfroher Look. Es ist Inglourious Basterds als Snack. Im Guten wie im Schlechten.

Dabei werden besonders Dune-Star Babs Olusanmokun (als Casino-Besitzer) und Til Schweiger positiv im Cast hervorgehoben:

Schweiger ist als Psycho-Nazi Heinrich Luhr so überzogen, dass es schlicht Spaß macht, seinem Wahnsinn zuzusehen.

Dagegen verliert der Film im direkten Vergleich mit Basterds, gerade wenn es um die Gratwanderung zwischen Ernst und Spaß geht, sowie in der gedankenlosen Gewaltdarstellung. Für Guy Ritchie-Fans ohne Amazon-Abo ist die Free-TV-Premiere von The Ministry of Ungentlemanly Warfare aber trotzdem eine klare Empfehlung.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare im TV und im Stream: So könnt ihr den Film schauen

Der Kriegsfilm von Guy Ritchie wird am Sonntag, dem 3. August ab 22 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Die Wiederholung von The Ministry of Ungentlemanly Warfare folgt am 8. August ab 23:05 Uhr.

Wer den Film im Stream nachholen will, hat mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist das Angebot von Joyn, wo The Ministry of Ungentlemanly Warfare gratis mit Werbung streamt. Darüber hinaus gehört er zum Abo von Amazon Prime und streamt bei Anbietern wie Amazon oder Apple in der Kaufversion.