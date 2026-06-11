Großer James Bond-Favorit äußert sich endlich zu den 007-Gerüchten

Seit Ende 2025 galt der britische Schauspieler Callum Turner als großer Favorit für den James Bond-Posten nach Daniel Craig. Jetzt hat sich der Star erstmals selbst dazu geäußert.

Seit Amazon die kreative Kontrolle über das James Bond-Franchise übernommen und Dune-Regisseur Denis Villeneuve sowie Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight als Drehbuchautor verpflichtet hat, ist die wohl wichtigste Frage noch immer offen: Wer wird denn jetzt der nächste James Bond-Darsteller nach Daniel Craigs Ausstieg?

Zwischenzeitlich sind verschiedene Namen durchs Netz kursiert, zu denen seit Ende 2025 auch der Brite Callum Turner zählt. Der Schauspieler, der aus Serien wie Masters of the Air bekannt ist und im Sommer in der neuen RomCom One Night Only im Kino zu sehen sein wird, hat jetzt dem Hollywood Reporter ein größeres Interview gegeben. Darin spricht er (neben seiner frischen Ehe mit Popstar Dua Lipa) die 007-Gerüchte endlich konkret an – und dürfte Fans enttäuschen.

Callum Turner will von Bond-Gerüchten nichts wissen

Im Gespräch mit dem großen Branchenblatt gibt sich der Schauspieler ahnungslos und selbst überrascht von dem 007-Wirbel, der in den letzten Monaten um ihn entstanden ist:

Ich sage dir, was an dieser Bond-Sache so lustig ist: Selbst deine besten Freunde fragen nach, Leute schreiben dir, mit denen du seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hast – und du weißt von nichts! Es ist eine seltsame Situation: Es passiert etwas, und gleichzeitig passiert überhaupt nichts. Ich weiß wirklich absolut nichts. Ich finde das einfach ziemlich amüsant.

Mehr hat Turner nicht zu den Bond-Gerüchten gesagt, doch seine angebliche Ahnungslosigkeit ist womöglich nur ein Ablenkungsmanöver. Wer weiß, ob wir dem Star wirklich trauen können oder seine Aussage schon ein geschickter Zug ist, um erstmal Ruhe um seine Person in Verbindung mit 007 einkehren zu lassen.

Tatsächlich soll das Casting für die Hauptrolle im nächsten Bond-Film erst im Mai dieses Jahres offiziell begonnen haben. Prompt ist seitdem auch schon wieder ein neuer Name im Gespräch, was den Posten angeht. Der 26-jährige Schauspieler Tom Francis, der neben einer Rolle im Finale des Netflix-Hits You - Du wirst mich lieben bislang hauptsächlich für seine Bühnenarbeit bekannt ist, soll ein Vorsprechen für den 007-Part gehabt haben.

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Wann startet der nächste James Bond-Film überhaupt im Kino?

Da bis jetzt wohl noch immer das Casting für die Besetzung der Titelrolle läuft, ist ein konkreter Kinostart des nächsten Bond-Blockbusters weiterhin schwer einzuschätzen. Ausgehend vom aktuellen Stand dürfte sich der Release noch bis mindestens 2028 hinziehen. Über offizielle Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.