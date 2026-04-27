Großer Netflix-Tipp: Dieses Film-Goldstück sorgt in nur einer Minute für gute Laune und macht endlos glücklich

Strahlende Sonne, türkisfarbenes Meer und Hits zum Mitschmettern. Wer nicht bis zu den Sommerferien warten will, kann sich mit Mamma Mia! bei Netflix schon einmal auf den Urlaub einstimmen.

Der Titel ist Programm: Mamma Mia! verspricht die besten ABBA-Hits, gesungen von Schauspielgrößen wie Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth und Julie Walters. Der Film nach dem gleichnamigen Broadway-Musical verspricht 108 Minuten lang gute Laune, sowie Party- und Urlaubsfeeling. Ihr könnt ihn derzeit bei Netflix streamen.

Jetzt bei Netflix: Darum geht's in Mamma Mia! bei Netflix

Sophie (Amanda Seyfried) heiratet! Zu diesem Anlass will sie endlich herausfinden, wer ihr Vater ist. Hier gibt es jedoch gleich drei mögliche Kandidaten: Harry (Colin Firth), Sam (Pierce Brosnan) und Bill (Stellan Skarsgård). Um endlich hinter das Geheimnis ihrer Herkunft zu kommen, lädt Sophie einfach alle potenziellen Väter zu ihrer Hochzeit ein. Ohne das Wissen ihrer Mutter Donna (Meryl Streep).

Die hat alle Hände voll damit zu tun, auf der kleinen griechischen Insel alles für die baldige Hochzeit vorzubereiten und ahnt nichts von den drei Liebschaften aus alter Zeit. Die stehen jedoch plötzlich wieder vor den Türen ihres Hotels. Und bringen Donna und die komplette Insel völlig durcheinander.

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Mamma Mia! bei Netflix: Filmgewordene gute Laune

Wem die Handlung an eine griechische Tragödie erinnert, hat nicht ganz Unrecht. Komplizierte Familienverhältnisse und vertrackte Liebesgeschichten kennen wir aus der Antike. Mit Mamma Mia! gibt Regisseurin Phyllida Lloyd dem Stoff eine gehörige Prise gute Laune und Ausgelassenheit. Und natürlich sämtliche ABBA-Hits zum Mitschmettern.

Die werden von den Schauspieler:innen meisterhaft zum Besten gegeben. Dazu mischen sich mitreißende Choreografien, bei denen man absolut nicht still sitzen kann. Wie sehr wünscht man sich doch auf diese kleine griechische Insel im Meer, um zu singen und zu tanzen.

So viel gute Laune und Herzschmerz könnten schnell im Kitsch enden, doch Mamma Mia! kriegt hervorragend die Kurve. Aus drohendem Klischee-Supergau wurde hier ein Musical-Klassiker, der auch fast zwanzig Jahre später immer noch bestens unterhält.

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Wer eine Portion Sonne und Lachen braucht, darf Mamma Mia! bei Netflix nicht verpassen

Den Darstellenden ist die Freude an den Liedern anzusehen: Hier dürfen sie sich austoben. Dabei zeigen sie eine sympathische Portion an Selbstironie. Und auch die originalen ABBA-Mitglieder lassen sich im Rahmen eines Cameo-Auftritts blicken. Kurz: Ein rundum gelungenes Filmwerk, das niemanden enttäuscht.

Ihr könnt es aktuell bei Netflix streamen.