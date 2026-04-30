Großer Rückschlag für The Boys: Vor dem Staffel 5-Finale gibt es schlechte Nachrichten für Fans – und einen Hoffnungsschimmer

Amazons The Boys endet nach 5 Staffeln, doch dem Spin-off Gen V ist ein richtiger Abschluss nicht vergönnt. Für Fans gibt es jetzt zumindest ein kleines Trostpflaster.

Die Superhelden-Satire The Boys ist einer der größten Hits für Amazon. Während die Geschichte von Homelander und Billy Butcher diesen Mai nach insgesamt 5 Staffeln abgeschlossen wird, hat der Streamer noch große Pläne für das Vought Cinematic Universe. Allerdings beinhalten diese keine Fortsetzung des College-Ablegers Gen V.

Amazon setzt die The Boys-Serie Gen V nach 2 Staffeln ab

Die Woche erreichte uns die traurige Meldung, dass Gen V offiziell abgesetzt wurde. Nach der 2. Staffel, die im Oktober 2025 zu Ende ging, wird es mit dem Spin-off nicht weitergehen. Dieses folgte den Erlebnissen einer jüngeren Generation von Superhelden, die an der renommierten Godolkin Universität dunkle Machenschaften aufdeckten.

Für Fans ist die Absetzung ein doppelter Rückschlag. Die Geschichte der jungen Hauptfiguren rund um Blutbändigerin Marie Moreau (Jaz Sinclair) endete in Staffel 2 mit dem Versprechen einer größeren Einbindung in die 5. Staffel von The Boys. Nicht nur wurden die Figuren zu Rekrut:innen von Starlights Rebellion gegen Homelander. Mit der Enthüllung, dass Marie und Homelander dem gleichen Vought-Experiment entsprungen sind, wurde die Gen V-Heldin als eine der stärksten Supes überhaupt und als ultimative Geheimwaffe gegen den Superschurken etabliert.

Nach bisher fünf ausgestrahlten Folgen von Staffel 5 fehlt von den Gen V-Charakteren in The Boys jede Spur. Bis zum Ende der Serie sollen aber Marie sowie Jordan (London Thor) noch einen Gastauftritt haben. Ob es im Finale auch ein Wiedersehen mit Emma (Lizze Broadway), Cate (Maddie Phillips) und Sam (Asa Germann) gibt, ist noch nicht bekannt. Dass diese Figuren für die Mutterserie kaum von Bedeutung sind, ist für Spin-off-Fans besonders schade. Nach der Absetzung ist ihnen ein richtiger Abschied somit nicht vergönnt.

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Es gibt noch Hoffnung: Ideen für Gen V Staffel 3 könnten in neue Spin-offs einfließen

Auch wenn Gen V nicht fortgesetzt wird, gibt es trotzdem Hoffnung, dass die Geschichten der Gen V-Charaktere in anderer Form weitererzählt werden. Im Gespräch mit Entertainment Weekly verrät The Boys-Schöpfer Eric Kripke, dass die verworfenen Pläne für Staffel 3 in anderen Projekten des VCU recycelt werden sollen:

Es ist noch sehr früh, da wir uns derzeit darauf konzentrieren, Vought Rising rauszubringen, aber Amazon hat Interesse bekundet und möchte mehr über mögliche Geschichten aus diesem Universum erfahren. Deshalb sammeln wir intern gerade Ideen für verschiedene Konzepte. Wir werden sehen, welche davon Anklang finden, aber alle bieten die Möglichkeit, zumindest einen Teil der Gen V-Clique einzubinden, und das ist ganz bewusst so geplant.

Welche Charaktere aus Gen V überhaupt eine Zukunft im VCU haben können, werden wir in den kommenden Wochen erfahren. Die zukünftigen Schicksale von Marie, Emma, Kate, Jordan und Sam hängen nämlich davon ab, ob sie das Serienfinale von The Boys überleben. Eine Auslöschung aller Supes ist aufgrund von Kripkes Aussagen zu weiteren Spin-offs erstmal auszuschließen.

Ein Projekt, das sich bei Amazon aktiv in der Entwicklungsphase befindet, ist das Spin-off The Boys: Mexico. Dazu gibt es zwar noch keinerlei Infos, aber vielleicht flüchtet sich ja der ein oder andere Charakter aus Gen V über die Grenze nach Mexiko, um dort nach einer neuen Bestimmung zu suchen.

Mehr News zu The Boys:

Das Serienfinale von The Boys erscheint am 20. Mai 2026 bei Prime Video. Die nächste Serie aus dem VCU ist das Prequel Vought Rising, das zurück in die 1950er Jahre führt. Ein Startdatum dafür gibt es noch nicht, aber ein Release im Jahr 2027 ist bereits sicher.