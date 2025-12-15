Großes DC-Gerücht: Scarlett Johansson soll diese Bösewichtin in The Batman 2 spielen

Seit kurzem ist bekannt, dass sich Mega-Star Scarlett Johansson in Verhandlungen um eine Rolle im DC-Sequel The Batman 2 befinden soll. Jetzt gibt es neue vermutete Details zu ihrem Part.

Die Produktion rund um den langerwarteten DC-Blockbuster The Batman 2 nimmt endlich Fahrt auf. Über drei Jahre ist der erste Teil von Regisseur Matt Reeves mittlerweile alt, in dem Robert Pattinson (The Rover) als neuer Bruce Wayne eingeführt wurde. Inzwischen wurde das Drehbuch für die Fortsetzung endlich fertiggestellt und die Dreharbeiten sollen im neuen Jahr beginnen.

Als erster Casting-Coup berichteten wir kürzlich darüber, dass sich Hollywood-Star Scarlett Johansson in Verhandlungen um eine Rolle in The Batman 2 befinden soll. Jetzt gibt es neue Infos und mögliche Details zu ihrer DC-Figur.

Scarlett Johansson könnte ganz bestimmte DC-Bösewichtin in The Batman 2 spielen

Der gut vernetzte und verlässliche Branchen-Insider Jeff Sneider hat in einem aktuellen Newsletter frische Informationen rund um die The Batman 2-Besetzung von Johansson enthüllt. Einer anonymen Quelle des Journalisten zufolge sollen für die Fortsetzung drei Schlüsselrollen besetzt werden. Dabei handelt es sich angeblich um Star-Anwalt Harvey Dent, seine Ehefrau und seinen Vater. Für die beiden Angehörigen werden wohl eine Frau um die 40 und ein Mann in den 60ern gesucht.

Sneider will erfahren haben, dass Johansson für Dents Frau Gilda Gold (spätere Gilda Dent) im Rennen sein soll. In einer der Batman-Comicvorlagen entpuppt sich diese schließlich als Bösewichtin, die hinter dem Holiday Killer steckt. Ob Reeves diese Entwicklung für seine mögliche Version der DC-Figur ebenfalls vorsieht, ist unklar. Womöglich haben sich er und sein Drehbuch-Co-Autor Mattson Tomlin wieder mehrere verschiedene Elemente und Figuren aus dem DC-Universum rausgepickt, um ihre eigene Batman-Vision daraus zu formen.

Batman-Fans kennen die Figur des Harvey Dent vor allem durch die Darstellung von Aaron Eckhart in Christopher Nolans The Dark Knight. Ob die bekannte Two-Face-Storyline auch Teil von The Batman 2 wird, darf ebenfalls noch munter spekuliert werden.

Als interessantes Detail schreibt Sneider in seinem Newsletter noch darüber, dass angeblich Brad Pitt (Fight Club) ein Wunschkandidat von Matt Reeves für sein Batman-Sequel gewesen sein soll. Da der Star 2027 jedoch für den Dreh von Edward Bergers The Riders vor der Kamera stehen wird, während auch The Batman 2 gefilmt werden soll, klappt die Besetzung terminlich nicht und soll schon keine Option mehr sein.

Wann startet The Batman 2 im Kino?

Trotz der aktuellen Fortschritte müssen sich DC-Fans noch eine ganze Weile auf The Batman 2 gedulden. Nach aktuellem Stand soll das Sequel in Deutschland am 1. Oktober 2027 in die Kinos kommen. Wenn der Dreh wie geplant beginnen kann, dürfte das angesetzte Startdatum eingehalten werden.