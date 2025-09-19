Großes Fantasy-Finale im Anmarsch: Neuer Trailer zu Outlander Staffel 8 wartet mit einer Überraschung auf

Nächstes Jahr endet nach 8 Staffeln die Zeitreise-Fantasy-Serie Outlander und macht im neuen Teaser-Trailer große Versprechungen zu einem epischen Serienfinale.

Vor elf Jahren schickte die Fantasy-Serie Outlander Krankenschwester Claire (Caitriona Balfe) dank Zeitreise mit magischen Steinen 200 Jahre in die Vergangenheit, wo sie in Schottland ihrer großen Liebe Jamie Fraser (Sam Heughan) begegnete. Nun stimmt euch ein neuer Trailer auf das große Finale der Serie ein, das nicht mehr weit entfernt ist.



Neuer Outlander-Trailer zu Staffel 8 wartet am Ende mit einer Überraschung auf

Während aktuell das Outlander-Spin-off Blood of My Blood nostalgisch an frühe Staffeln der Mutterserie anknüpft, sind Claire und Jamie längst nach Amerika übergesiedelt. In Staffel 8 wird ihre Jahrzehnte umspannende Liebesgeschichte zu einem Ende geführt und entsprechend blickt der neue Trailer zunächst auf die früheren Kapitel der epischen Fantasy-Lovestory zurück, bevor er die eigentliche Serien-Rückkehr mit einer unerwarteten Wendung teast:

Schaut hier den neuen Teaser-Trailer zum Outlander-Finale mit Staffel 8

Outlander - S08 Teaser Trailer 2 (English) HD

"Mrs Fraser?", fragt eine Stimme ganz am Ende des Videos und Claire schaut den Sprecher entgeistert an. "Ist das möglich?", haucht sie. Die Sicht auf die angeblickte Person verwehrt der Outlander-Trailer uns. Aber in Fan-Kreisen und bei TVLine wird bereits diskutiert, dass die Stimme Tobias Menzies gehören könnte.

Tobias Menzies (Game of Thrones) verkörperte in den ersten vier Staffeln Claires Ehemann Frank Randall im 20. Jahrhundert sowie dessen boshaften Vorfahren im 18. Jahrhundert: Jamies Erzfeind "Black Jack" Randall. Da Black Jack in Staffel 3 starb, könnte es sich bei Menzies Rückkehr eigentlich nur um Frank handeln. Der war bisher noch durch keine Steine gereist. Aber in einer Serie voller Zeitreisen und Wendungen ist das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen.

Wann startet die finale 8. Staffel von Outlander?

Alles, was wir schon zum Outlander-Serienfinale wissen, deutet auf einen großangelegten Abschluss hin, wobei die drängendste Frage natürlich bleibt, wie die Geschichte für Jamie und Claire endet. Staffel 8 will sich wieder ganz auf die zwei zentralen Figuren fokussieren und muss sich für einen Abschluss von der noch unfertigen Buchreihe von Diana Gabaldon lösen (deren 10. Band angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht wurde). Im Serienfinale klärt Outlander aber hoffentlich trotzdem den Auftritt des Geists von James Fraser in der allerersten Folge.

Bereits der Comic-Con-Trailer enthüllte den Start von Staffel 8 für Anfang 2026. Der neue Teaser-Trailer bestätigt das. Ein exaktes Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Wahrscheinlich wird es parallel zur US-Veröffentlichtung beim Sender Starz in Deutschland wieder zeitnah die digitale Kaufversion (z.B. mit Staffelpass) geben.

Podcast: Warum die Pausen zwischen Staffeln mittlerweile so lang sind

Fast 1000 Tage liegen zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein. Outlander hat sich wegen der ewigen Dürre-Pausen sogar schon den liebevollen Spitznahmen "Droughtlander" verdient.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.