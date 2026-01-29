Großes Fantasy-Finale kommt: Erster Trailer zu Outlander Staffel 8 teast extrem bewegendes Ende

Diess Jahr startet mit Staffel 8 von Outlander das große Finale der beliebten Fantasyserie. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer zu den letzten Folgen mit Jamie und Claire schauen.

Vor wenigen Monaten wurde der Start des großen Outlander-Finales enthüllt. Seitdem warten Fans der beliebten Fantasyserie sehnsüchtig auf den großen Abschluss der Geschichte. Bis zum Start der finalen Folgen könnt ihr jetzt den ersten Trailer zu Outlander Staffel 8 schauen.

Erster Trailer zu Outlander Staffel 8 ist da

Outlander - S08 Trailer (English) HD

Die offizielle Synopsis zum Outlander-Finale lautet wie folgt:

Als Staffel 8 beginnt, bemerken Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) schon bald, dass ihnen der Krieg nach Hause nach Fraser's Ridge gefolgt ist, nun eine gedeihende Siedlung, die in ihrer Abwesenheit gewachsen und erblüht ist. Mit neuen Ankömmlingen und Veränderungen, die während ihrer abwesenden Jahre gemacht wurden, werden die Frasers mit der Frage konfrontiert, was sie bereit sind für den Ort, den sie Heimat nennen, zu opfern, und noch wichtiger, was sie opfern würden, um zusammen zu bleiben.

Während die Frasers eine vereinte Front gegen Eindringlinge bilden, drohen Familiengeheimnisse, die endlich ans Licht kommen, sie von Innen auseinanderzureißen. Auch wenn sie den Krieg für Amerikas Frieden hinter sich gelassen haben, hat ihr Kampf für Fraser's Ridge erst begonnen.

Wann startet das Outlander-Finale in Deutschland?

In den USA startet Outlander Season 8 am 6. März 2026 bei Starz starten. Insgesamt umfasst das Finale zehn Episoden. Hierzulande werden die neuen Outlander-Folgen vermutlich wieder zeitnah zur US-Ausstrahlung als digitale Kaufversion mit Staffelpass verfügbar sein.



