Großes Fantasy-Finale: Outlander Staffel 8 jetzt schon auf Deutsch bei Amazon Prime streamen – Alle wichtigen Infos zum Staffelpass

Outlander Staffel 8 läuft kurz nach der US-Ausstrahlung auf Deutsch im Stream. Hier erfahrt ihr, wo ihr die neuen Folgen bereits streamen könnt und was sie kosten.

Nach insgesamt 12 Jahren und 8 Staffeln müssen sich Fantasy-Fans in diesem Frühling schweren Herzens von den Zeitreise-Abenteuern des Fraser-Clans verabschieden. Die 8. und letzte Staffel von Outlander läuft seit dem 6. März in den USA bei Starz. Hierzulande müsst ihr aber nicht lange warten, denn die finale Season kann auch schon in Deutschland gestreamt werden – sogar auf Deutsch.

Wenn ihr die finalen Abenteuer von Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan) schon jetzt sofort schauen wollt, müsst ihr allerdings dafür bezahlen. Outlander Staffel 8 wird vorerst wieder nur als Kauf-VoD erscheinen.

Alle Infos zum Staffelpass und wo ihr die Folgen streamen könnt, erfahrt ihr hier im Artikel, den wir regelmäßig mit den neu erschienenen Folgen aktualisieren.



Outlander Staffel 8 erscheint im Stream bei Amazon Prime Video und Co.

Die Zeiten, in denen die neuesten Folgen von Outlander kurz nach der TV-Premiere in Deutschland im Pay-TV und mit kleiner Verzögerung im Free-TV bei VOX laufen, sind längst vorbei. Seit Staffel 6 erfolgt die Erstveröffentlichung als kostenpflichtiger Streaming-Release.

Am 10. März startete Outlander Staffel 8 als Kauf-VoD. Die neuen Folgen von Outlander Staffel 8 gibt es bei Amazon Prime Video* , Apple TV, Maxdome, Videoload und Magenta TV zu kaufen.



Der Staffelpass kostet 27,99 € für die HD-Version bei Prime Video

Am günstigsten ist der Staffelpass mit 25,99 € bei Apple TV



Es steht aktuell die erste von 10 Folgen zur Verfügung

Outlander Staffel 8: Das sind die Episoden und ihre Startdaten

Im Gegensatz zur zweigeteilten und 16 Episoden umfassenden 7. Staffel wird das große Fantasy-Finale von Outlander leider um einiges kürzer ausfallen. Mit nur 10 Folgen ist Staffel 8 eine der kürzesten der gesamten Serie. Die wichtigsten Infos zu Staffel 8 könnt ihr hier nachlesen.

Schaut euch hier den Trailer zu Outlander Staffel 8 an:

Outlander - S08 Trailer (English) HD

Diese Folgen von Outlander Staffel 8 gibt es bisher im Staffelpass zu streamen:

Folge 1: Seele eines Rebellen / Soul of a Rebel

Wann kommt Outlander Staffel 8, Folge 2? Die finalen Abenteuer von Claire und Jamies erscheinen im wöchentlichen Rhythmus. In den USA erscheint die zweite Episode am 13. März 2026 bei Starz. Deutsche Outlander-Fans bekommen neue Folgen voraussichtlich immer mit nur vier Tagen Verzug. Folgende Episoden stehen noch aus:



Folge 2: Prophezeiungen / Prophecies

Folge 3: Abies Fraseri

Folge 4: Muskete, Freiheit und Sauerkraut / Muskets, Liberty, and Sauerkraut

Folge 5: Schickt nach dem Teufel / Send for the Devil

Folge 6: Selig sind die Barmherzigen / Blessed Are the Merciful

Folge 7: Beweise für das Unsichtbare / Evidence of Things Not Seen

Folge 8: Im Wald / A Bit of Time

Folge 9: Pharos

Folge 10: Und die Welt war um uns herum / And the World Was All Around Us

Wann kommt Outlander Staffel 8 zu Netflix?

Viele Outlander-Fans warten auf die Veröffentlichung bei Netflix, um alle Folgen am Stück und kostenlos im Streaming-Abo schauen zu können. In der Regel erscheinen neue Seasons bei Netflix rund ein Jahr nach Abschluss der Erstausstrahlung. Eine Ausnahme bildete Staffel 7, die überraschend früh im Streaming-Katalog landete.

Nach derzeitigem Stand sollten Fans aber davon ausgehen, dass Outlander Staffel 8 erst im Frühjahr 2027 bei Netflix erscheinen wird. Bisher gibt es allerdings noch keine offiziellen Informationen dazu.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.