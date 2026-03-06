Großes Tarantino-Gerücht bestätigt: Erste Details zu seinem neuen Projekt, das 1,5 bis 2 Jahre seines Lebens beanspruchen soll

Bis Quentin Tarantino sich an seinen zehnten und letzten Kinofilm macht, könnte es noch eine Weile dauern. In Großbritannien arbeitet der Regisseur nämlich vorerst an einem ganz anderen Projekt.

Update, 9. März 2026: Der Bericht zum geplanten Theaterprojekt von Quentin Tarantino soll akkurat sein. Das hat der Branchendienst Deadline aus eigenen Quellen bestätigt. Geplant ist eine Produktion am Londoner West End, und zwar für 2027.

Hier der ursprüngliche Artikel:

Dass Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Inglorious Basterds) im Rahmen seiner Karriere genau zehn abendfüllende Spielfilme abliefern will, ist schon lange allgemein bekannte Hollywood-Mythologie. Was er dann als filmischen Abschluss auf die Leinwand bringt, und wann das so weit sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. Denn im Vereinigten Königreich ist der US-Regisseur vorerst anderweitig beschäftigt.

Erste Andeutungen zu diesem UK-Projekt machte Tarantino bereits im vorletzten Jahr. Jetzt will eine britische Journalistin Weiteres in Erfahrung gebracht haben.

Das nächste Tarantino-Projekt soll ein Theaterstück in London sein

Ganz genau, für sein nächstes großes Kreativprojekt tauscht Quentin Tarantino angeblich die Kinoleinwand gegen eine Theaterbühne im Londoner West End aus. Genaueres will Alison Boshoff im Rahmen ihres Daily Mail -Artikels offenbart haben, den wir zu diesem Zeitpunkt jedoch als Gerücht behandeln sollten. Offiziell bestätigt wurde dazu noch nichts.

Bei dem Tarantino-Bühnenstück soll es sich um eine altmodische britische Farce mit knallenden Türen und heruntergezogenen Hosen handeln. Als geistige Vorbilder werden Produzent Brian Rix oder Comedian Ray Cooney genannt. Letzterer ist etwa für ein Stück namens Run for Your Wife bekannt, das ab 1983 neun Jahre lang im West End lief. Fans seiner Filme, die so etwas wie Kill Bill on Stage erwartet haben, könnte das natürlich enttäuschen.

Quentin Tarantino wird bis aufs Weiteres nicht an seinem letzten Film arbeiten

Zitiert wird der für grafische Gewalt bekannte Filmemacher außerdem aus einem Podcast-Auftritt im letzten Jahr: "Das Stück ist geschrieben. Es ist absolut das Nächste, was ich machen werde. Wir werden im Januar damit anfangen. Es wird wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre meines Lebens in Anspruch nehmen.'" Klingt ganz so, als würde sich Tarantino dann erst mit Mitte 60 um seinen letzten Kinofilm kümmern.

Im Moment ist er jedenfalls damit beschäftigt, sich nach einem passenden Theater umzusehen, das auch Wirework für gewisse Actionszenen umsetzen kann. Gleichzeitig soll Tarantino mit mehreren Hollywood-Stars im Gespräch sein, die er für sein Stück gewinnen möchte. Sollte sich Spannendes zum Projekt tun, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit bleibt bitte cool wie kleine Fonzies.