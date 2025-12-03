Großes Vorbild von neuem Star Wars-Film enthüllt: Damit dürften die wenigsten Fans gerechnet haben

Der Star Wars-Film Starfighter mit Ryan Gosling hat einen ganz bestimmten Film der Reihe als geistiges Vorbild. Welchen Teil Regisseur Shawn Levy nennt, wird manche überraschen.

Aktuell wird am Film Star Wars: Starfighter gearbeitet, für den Ryan Gosling (Drive) Jahre nach den Ereignissen aus Der Aufstieg Skywalkers zum Sternenkriegpiloten wird. Shawn Levy, den man sonst für amüsante Angelegenheiten wie Deadpool & Wolverine oder Free Guy kennt, sitzt im Regiestuhl und hat jetzt den Star Wars-Streifen enthüllt, der ihn am meisten für sein alleinstehendes Weltraumabenteuer inspirierte.

Nein, es ist nicht Krieg der Sterne oder Das Imperium schlägt zurück, was wohl die angesehenere Antwort gewesen wäre, wie der Filmemacher selbst eingesteht.

Star Wars-Film Starfighter wurde ausgerechnet von Die Rückkehr der Jedi-Ritter inspiriert

Für die meisten ist Die Rückkehr der Jedi-Ritter das schwarze Schaf der Original-Trilogie. Entweder wegen der Ewoks oder des kindischen Showdowns. Offenbar nicht für Levy, der den dritten Teil von 1983 bei seinem Auftritt bei On Film… With Kevin McCarthy (via Collider ) als größten geistigen Vorgänger für seinen eigenen Film Starfighter nannte:

Ehrlich gesagt, ich weiß, die coole Antwort wäre Das Imperium schlägt zurück und die unbestrittene Antwort wäre wohl Eine neue Hoffnung, aber irgendwie ist es Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wegen der thematischen Kombination von Leichtigkeit, Abenteuer, Herz und Spektakel. Irgendwie hat mich dieser Film einfach begeistert.

Shawn Levy berichtet, den Film öfter im Kino gesehen zu haben, als jeden anderen Star Was-Film, was seine Spuren hinterlassen habe. Nun wird mit seinem eigenen Ableger ein Kindheitstraum wahr:

Es gibt Momente am Set, wo ich habe das Gefühl habe, dieser Junge säße mit mir auf dem Regiestuhl. Ich bin da und helfe ihm, seinen Traum zu verwirklichen.

Gedreht wurde Die Rückkehr der Jedi-Ritter übrigens von Richard Marquand, der bereits 1987 verstarb und die netten Worte seines jungen Kollegen leider nicht mehr mitbekommt.

Star Wars: Starfighter wird als Film für sich stehen in der weit entfernten Galaxie

Obwohl uns bereits einige Infos zum Film erreicht haben, wissen wir noch nicht genau, wovon Star Wars: Starfighter handeln wird. Allerdings wird das Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling, Mia Goth, Matt Smith, Amy Adams und Jungstar Flynn Gray relativ für sich stehen. Natürlich gehört es zum gigantischen, etablierten Sternenkriegkosmos, aber Filmemacher Levy ist wichtig, dass er zu keiner Trilogie gehört:

Es ist keine Fortsetzung. Es ist kein Prequel. Es geht nicht um bekannte Charaktere und es spielt auch nicht in einer jemals zuvor erforschten Epoche der Galaxis. Es spielt fünf Jahre nach Episode IX, nach Der Aufstieg Skywalkers.

Diese relative Freiheit bringt laut dem Interview mit dem Regisseur aber auch einige Konsequenzen mit sich:

Das bedeutet, dass wir in diesem Film alles selbst erfinden. Und der Wunsch, Designentscheidungen, Charakter-, Planeten-, Kostüm-, Droiden- und Alien-Entscheidungen zu treffen – alles muss sich nach Star Wars anfühlen. Aber ich bin absolut entschlossen, dass nichts davon abgeleitet oder wie eine faule Kopie wirkt.

Wie gut ihm dieser Balanceakt zwischen Star Wars-Markentreue und Originalität gelingt, können wir am 26. Mai 2027 im Kino mitverfolgen.