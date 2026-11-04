Die größte Fantasyserie aller Zeiten (!) kehrt nächste Woche zurück

Die sowohl teuerste als auch aufwendigste Fantasyserie überhaupt geht in wenigen Tagen weiter. Welche das ist und welcher gefährliche Zaubergegenstand dann endlich ins Spiel kommt, erfahrt ihr hier.

Herr der Ringe-Fans wissen: Man läuft nicht einfach nach Mordor. Man stellt aber auch nicht einfach eine neue Staffel von Die Ringe der Macht her. Deshalb hat es wieder zwei ganze Jahre gedauert, bis neue Episoden der kostspieligen Hochglanz-Fantasyserie von Amazon auf unseren Bildschirmen landen. Kommende Woche ist es aber endlich so weit, denn am 11. November 2026 gehen die ersten Folgen von Staffel 3 beim Streaming-Dienst Prime Video online.

Dann wird es allmählich ernst, denn neben den titelstiftenden Ringen der Macht macht sich der große Buhmann von Mittelerde jetzt auch daran, den Einen Ring zu schmieden. Jenen Zaubergegenstand also, dessen Zerstörung später eine ganze Trilogie mit Überläge in Anspruch nimmt.

Fantasy-Fortsetzung auf Amazon: Die 3. Staffel von Ringe der Macht stürzt Mittelerde ins Chaos

In Staffel 3 befinden sich die Elben um Galadriel (Morfydd Clark) und Elrond (Robert Aramayo) nun schon seit einigen Jahren im Krieg gegen den dunklen Herrscher Sauron (Charlie Vickers). Der macht sich nunmehr daran, die Menschen mit neun magischen Ringen zu verführen. Natürlich, ohne ihnen zu offenbaren, dass er insgeheim einen Meisterring schmieden wird, um die Ringträger seinem Willen zu unterwerfen und am Ende in Ringgeister zu verwandeln.

Hier der deutsche Trailer zur 3. Staffel Die Ringe der Macht:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S03 Trailer (Deutsch) HD

Sauron entgegen stellen sich auch die Zwerge des Höhlenreichs Khazad-dûm unter Thronfolger Durin (Owain Arthur) und seiner Gemahlin Disa (Sophia Nomvete). Hier kommt es jedoch während der 3. Staffel der Fantasyserie zu internen Konflikten. Das könnte damit zu tun haben, dass Sauron auch den Zwergenvölkern sieben Ringe zukommen lässt, um seinen Einfluss walten zu lassen.

Weitab im östlichen Rhûn setzt Gandalf (Daniel Weyman) sich mit aller magischen Macht dafür ein, das Schicksal Mittelerdes in eine positive Richtung zu lenken, während ganz im Westen auf dem Númenor ein schon lange brodelnder Bürgerkrieg droht, den Untergang des Inselkönigreichs unter Pharazôn (Trystan Gravelle) zu besiegeln.

Neue Charaktere, die wir in Kapitel 3 der Serie in Mittelerde kennenlernen, sind unter anderem Galadriels totgeglaubter Ehemann Celeborn (Jamie Campbell Bower) und ein mysteriöser Ork (Adam Young).

So wird die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie veröffentlicht:

Folge 1 bis 4 am 11. November 2026

Folge 5 und 6 am 18. November 2026

Folge 7 und 8 am 25. November 2026

Die beiden Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne arbeiten im Rahmen der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit einem neuen Autor:innenteam zusammen, dem nach wie vor kaum Grenzen gesetzt sind, was die Ausschmückung von J.R.R. Tolkiens Legendarium angeht, das im Zweiten Zeitalter eher spärlich beschrieben wurde. Schließlich handelt es sich bei der Fantasyserie von Amazon um das teuerste Projekt seiner Art und soll nach fünf geplanten Staffeln weit über eine Milliarde US-Dollar verschlungen haben.

Die neue Season der Amazon-Serie ist aber bei Weitem nicht das einzige Mittelerde-Projekt, auf das Fantasy-Fans sich in der näheren Zukunft freuen können:

Podcast zur Herr der Ringe-Zukunft erklärt: Wo die Reise bei Amazon und im Kino hingeht

Neben der Amazon-Serie Die Ringe der Macht, die 2026 in ihre 3. Staffel startet, regt sich mit kommenden Kinostarts noch mehr im verfilmten Mittelerde-Kosmos nach J.R.R. Tolkiens Buchvorlagen. Wir sortieren für euch die kommenden Herr der Ringe-Projekte und erklären, was hinter jedem einzelnen steckt.

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Anknüpfend an Peter Jacksons erfolgreiche Herr der Ringe-Trilogie sollen Elben, Hobbits und Gollum die beliebte Fantasy-Welt in mehrere Richtungen neu beleben. Doch wo knirscht es im Franchise-Getriebe und welche Projekte machen Hoffnung?