"Größter Fehler in unserer Karriere": Bill und Tom Kaulitz bereuen bis heute, dass sie dieses Angebot abgelehnt haben

Die Kaulitz-Twins gehören nicht nur in Deutschland zu den größten Megastars des Landes, auch in den USA haben sie sich einen Namen gemacht. Dennoch blicken sie kritisch auf ihre Karriere zurück und bereuen dabei eine Sache.

Tom und Bill Kaulitz könnten aktuell nicht erfolgreicher sein. Sie starten nicht nur seit Jahrzehnten mit ihrer Band Tokio Hotel durch, sie haben mit Kaulitz & Kaulitz ihre eigene erfolgreiche Nezflix-Doku, bei der gerade die vierte Staffel gedreht wird und reden wöchentlichen in ihrem Podcast Kaulitz Hills über ihre Leben. Doch auch wenn sich die Zwillinge karrieretechnisch nicht beschweren können, gibt es eine Sache, die sie in der Vergangenheit gerne anders gemacht hätten. Was das ist, verraten wir euch.

Eine eigene Realityshow? Dieses Angebot lehnten Bill und Tom Kaulitz ab – und sie bereuen es bis heute

Gerade ist der neue Podcast Zugabe im Tokio Hotel an den Start gegangen, für den sich die Brüder ihre Bandkollegen an die Seite geholt haben. Gemeinsam mit Gustav und Georg schwelgen sie dabei in Erinnerungen und verraten auch, welche Karriereschritte sie heute als Fehler ansehen. Georg erklärt zum Beispiel, dass es damals ein großer Fehler gewesen sei, die USA zu verlassen und wieder zurück nach Deutschland zu kommen. 2008 gewann Tokio Hotel als erste deutsche Band den "Moonman" bei den MTV Video Music Awards und setzen sich bei den Newcomer-Award gegen heutige Stars wie Katy Perry, Taylor Swift und Miley Cyrus durch. Danach gingen sie zurück in ihre Heimat, um dort auf ihren Erfolg aufzubauen.

Ihr damaliges Label wollte sie mit einem vielversprechenden Projekt zurück in die USA locken. "Die wollten damals, dass wir in ein Haus ziehen und uns filmen lassen", offenbart Bill. Das Bandhaus hätte mit Kameras ausgestattet werden sollen und die damaligen Newcomer sollten auf ihrem Weg bis nach ganz oben in Amerika begleitet werden. Die Band hätte ablehnt, weil sie in Deutschland bereits bekannt waren. "Wir spielen hier große Konzerte, wir wollen nicht nochmal von unten anfangen."

"Das war karrieretechnisch der größte Fehler", gibt der Mann von Heidi Klum zu. 2010 entschieden sich Bill und Tom allerdings dazu langfristig nach Amerika zu gehen und seitdem leben sie in den Vereinigten Staaten. Für sie sei das genau die richtige Entscheidung gewesen und auch wenn sie das Angebot von damals heute annehmen würden, ist trotzdem alles so gelaufen, wie es sollte.