Grusel-Sensation des Jahres: Die erfolgreichste Horrorreihe aller Zeiten bricht eigenen Rekord

Jeder möchte sehen, wie es ausgeht: Conjuring 4: Das letzte Kapitel beendet im Kino gerade die Geschichte der Dämonenjäger Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga). Und hat bereits geschafft, was 129 Jahre keinem anderen Horror-Film gelang. Jetzt steht fest: Er ist der erfolgreichste Film der Reihe.
Horror-Hit Conjuring 4 spielt 400 Millionen Dollar an
Wie unter anderem CBR berichtet, hat der Horrorfilm mittlerweile 400 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Damit übertrifft er alle anderen neun Teile seines Franchise, wie The Numbers zeigt:
- The Conjuring 4 – ca. 400 Millionen Dollar
- The Nun – 366 Millionen Dollar
- Conjuring 2 – 321 Millionen Dollar
- Conjuring - Die Heimsuchung – 316 Millionen Dollar
- Annabelle 2 – 307 Millionen Dollar
- The Nun II – 270 Millionen Dollar
- Annabelle – 257 Millionen Dollar
- Annabelle 3 – 231 Millionen Dollar
- Conjuring 3: Im Bann des Teufels – 206 Millionen Dollar
- Lloronas Fluch – 123 Millionen Dollar
In Conjuring 4 treffen die Warrens auf ihren härtesten Fall: Das Haus der Familie Smurl scheint von einem Dämon befallen zu sein. Doch die finstere Kreatur versteht es, sich dem Jäger:innen-Duo auf persönliche Weise zu nähern. Selbst Warren-Tochter Judy (Mia Tomlinson) gerät schließlich in Gefahr.
