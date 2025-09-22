Grusel-Sensation des Jahres: Die erfolgreichste Horrorreihe aller Zeiten bricht eigenen Rekord

Ein erst kürzlich gestarteter Film hat sich im Kino zur Horror-Sensation entwickelt. Er verschafft seiner Reihe ein großes Finale. Und hat jetzt alle vorangegangenen Filme an den Kassen übertroffen.

Jeder möchte sehen, wie es ausgeht: Conjuring 4: Das letzte Kapitel beendet im Kino gerade die Geschichte der Dämonenjäger Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga). Und hat bereits geschafft, was 129 Jahre keinem anderen Horror-Film gelang. Jetzt steht fest: Er ist der erfolgreichste Film der Reihe.

Horror-Hit Conjuring 4 spielt 400 Millionen Dollar an

Wie unter anderem CBR berichtet, hat der Horrorfilm mittlerweile 400 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Damit übertrifft er alle anderen neun Teile seines Franchise, wie The Numbers zeigt:

Bei einem Produktionsbudget, das laut The Numbers lediglich 55 Millionen Dollar betragen hat, ist Conjuring 4Kein Wunder, dass es trotz des Ausstiegs des Warren-Ehepaars Pläne für die Zukunft des Franchise gibt.

In Conjuring 4 treffen die Warrens auf ihren härtesten Fall: Das Haus der Familie Smurl scheint von einem Dämon befallen zu sein. Doch die finstere Kreatur versteht es, sich dem Jäger:innen-Duo auf persönliche Weise zu nähern. Selbst Warren-Tochter Judy (Mia Tomlinson) gerät schließlich in Gefahr.

