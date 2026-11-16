Diese Woche startet der neue Tribute von Panem-Film, aber geht jemand ins Kino, wenn am selben Tag GTA 6 rauskommt? Die Branche fürchtet den Einfluss des größten Videospielstarts überhaupt.

Es ist ein gutes Kinojahr, besonders für die Post-Corona-Ära. In den USA wurde das Gesamteinspielergebnis von 2025 bereits übertroffen, und in Deutschland sieht ebenfalls alles nach Wachstum bei den verkauften Kinotickets aus. Trotzdem werden der kommende Donnerstag und die Tage danach in der Branche mit Argusaugen beobachtet. Das liegt nicht an dem raren US-amerikanischen Blockbuster, der sich im November neu ins Kino traut: Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping.

Am Donnerstag wird nach 13 Jahren Wartezeit und diversen Leaks bekanntlich Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Alle Zahlen zu dem Game im Vorfeld – Budget, Vorverkäufe, mögliche Einnahmen – versprechen das größte Entertainment-Event des Jahres. Aber wird GTA VI auch ein Problem für Die Tribute von Panem oder gar das Kino-Event um Avengers: Doomsday und Dune: Part Three?

GTA 6 mit Blockbuster-Zahlen: Angeblich über 1 Milliarde Dollar Budget und ebenso große Einnahmen

Das offizielle Budget des 8. Games der Grand Theft Auto-Hauptreihe ist nicht bekannt. Laut unseren Kolleg:innen von GameStar reichen die Schätzungen von 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. Das wäre selbst in der niedrigeren Schätzung knapp das Vierfache des Budgets von GTA V aus dem Jahr 2013. Die enormen Kosten ergeben sich auch aus der Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Engine, die sich bei kommenden Spielen des Publishers Rockstar Games bezahlt machen könnte.

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Kommen wir zur Einnahmenseite. GTA V hat vor 13 Jahren einen Weltrekord aufgestellt, der (noch) besteht. Das Spiel erreichte laut Guinness-Buch der Rekorde den "höchsten Umsatz, der jemals von einem Unterhaltungsprodukt innerhalb von 24 Stunden erzielt wurde". Das ist ein sehr ... spezieller Rekord mit vielen Einschränkungen, aber er schindet Eindruck. Demnach wurden am ersten Tag des Release 815,7 Millionen Dollar mit dem Spiel umgesetzt. Zum Vergleich: Avengers 4: Endgame ist der einnahmenstärkste Film überhaupt und spielte in den ersten drei Tagen (Mittwoch bis Freitag) weltweit 643 Millionen Dollar ein, wie der Hollywood Reporter 2019 vermeldete.

GTA VI könnte diese Zahlen in den Schatten stellen. Das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower schätzt, dass fast 15 Millionen Kopien des Spiels per Vorbestellung verkauft wurden, und rechnet die bisherigen Einnahmen auf 1,45 Milliarden Dollar hoch. Die Fortsetzung hat mehr als doppelt so viele Vorbestellungen wie GTA V vor dem Start (via Forbes ). Weitere Vorverkäufe sowie der Verkaufsanstieg zum Start am 19. November könnten das zu erwartende Milliardenergebnis weiter in die Höhe treiben.

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GTA 6 ist vor allem eine Gefahr fürs Streaming, weniger für Marvel & Dune 3

Spiele wie GTA VI sind wesentlich teurer als ein Kinobesuch – die PS5-Version kostet aktuell 79,99 Euro –, bieten aber auch längere Unterhaltung. Beim Branchenmagazin Hollywood Reporter wird deshalb darüber spekuliert, ob Filme und Serien wegen der geschätzt 80-stündigen Spielzeit von GTA VI erst einmal an Aufmerksamkeit verlieren werden.

Das betrifft sowohl die großen Kinostarts der nächsten Wochen – etwa Die Tribute von Panem sowie Avengers 5: Doomsday und Dune: Part Three (16./17. Dezember) – als auch Serien wie die gerade angelaufene 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht oder die neuen Folgen von Percy Jackson: Die Serie (20. November) und den Neustart Blade Runner 2099 (25. November).

Der Hollywood Reporter zitiert den Vertreter eines großen Kinobetreibers mit den Worten, dass es "schwer abzuschätzen" sei, wie sich das Spiele-Release auf Kinobesuche auswirken könnte:

Die Vorverkäufe für Die Tribute von Panem laufen stark, was darauf hindeuten könnte, dass der Film ein solides Kontrastprogramm darstellt. Die Vorverkäufe für Ebenezer sind katastrophal, aber ich bezweifle, dass GTA 6 der Hauptgrund dafür ist.

Kinobesuche haben den Vorteil, dass sie als Event ums Gaming herum geplant und oft mit anderen geteilt werden. Ob der Release von GTA VI tatsächlich zu finanziellen Einbußen im Kinosektor führen wird, ist deshalb unklar. Laut den zurückhaltenden Prognosen von Box Office Theory könnte Doomsday am Startwochenende über 340 Millionen Dollar in den USA einnehmen, mit weiteren 90 Millionen für Dune 3. Das sind keine GTA 6-Zahlen, aber Hausnummern im Kinobereich.

Serien und Streaming allgemein konkurrieren dagegen direkter mit dem Gaming daheim auf der Couch. Die Folgen des GTA-Einflusses sind beim Streaming allerdings schwerer abzumessen, nämlich in Aufrufzahlen, die nicht von allen Anbietern gleichermaßen veröffentlicht werden. Die größte Herausforderung, vor die GTA VI die Filme und vor allem Serien stellt, ist vermutlich schwer in Zahlen zu packen. Offen ist nämlich, inwiefern in den Wochen nach Veröffentlichung des Games im popkulturellen Diskurs noch Platz für andere Themen ist – vom Meme bis zum Video-Essay.