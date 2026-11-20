Zum Start des meistgehyptesten Videospiels aller Zeiten wurden GTA 6 schon riesige Umsätze vorausgesagt. Moviepilot hat beeindruckende Details für euch, die das Game mit den größten Kinoerfolgen 2026 vergleichen.

Nach 13 Jahren Wartezeit ist diese Woche endlich Grand Theft Auto VI, kurz GTA 6, für Fans auf der ganzen Welt zum Spielen erschienen. In der Videospielbranche, aber auch darüber hinaus, hat der Titel einen immer größeren Hype ausgelöst, der sich wenig überraschend auf einen gigantischen Umsatz auswirkt. GTA 6 ist jetzt schon erfolgreicher als Christopher Nolans Die Odyssee und dürfte auch den erfolgreichsten Kinofilm des Jahres noch einholen.

GTA 6 startet in Rekordzeit unfassbar erfolgreich

Wie die BBC berichtet, konnte GTA 6 seit dem Release am 19. November 2026 jetzt schon 2,36 Milliarden Dollar einspielen. Dabei werden Vorbestellungen und Verkäufe am ersten Tag zusammengerechnet, was den erfolgreichsten Launch eines Videospiels in der gesamten Geschichte darstellt.

Zum Vergleich: Der Mega-Blockbuster Die Odyssee hat über Monate insgesamt weltweit etwas über 1,8 Milliarden Dollar eingespielt. Auch Spider-Man: Brand New Day, der mit einem globalen Box-Office-Ergebnis von über 2,5 Milliarden Dollar noch der erfolgreichste Film 2026 ist, scheint für GTA 6 nicht mehr weit entfernt zu sein.

Schon vor diesem unglaublichen Erfolg war klar, dass die Veröffentlichung des Spiels das Entertainment-Ereignis des Jahres werden würde. Wie sich der Hype um GTA 6 auf das kommende Kino-Event Dunesday auswirken wird, bei dem im Dezember noch die Mega-Blockbuster Dune: Part Three und Avengers 5: Doomsday zeitgleich starten, ist schwer abzuschätzen. Da das Zocken zuhause und der Gang ins Kino zwei separate Unternehmungen sind, soll sich GTA 6 mehr auf Streaming-Releases auswirken, die eine direktere Konkurrenz auf dem Bildschirm darstellen.

GTA 6 dreht sich um das Gangster-Paar Jason und Lucia, die im fiktiven US-Bundesstaat Leonida (angelehnt an das reale Florida) plötzlich die kriminelle Unterwelt gegen sich haben und in eine Verschwörung geraten. Während die Hauptstory mit ihren Missionen gut 45 bis 60 Stunden Zeit beansprucht, hält GTA 6 mit seiner gewaltigen offenen Spielwelt und unzähligen Möglichkeiten noch viel länger beschäftigt.

Hier könnt ihr noch die euphorische Video-Review zu GTA 6 von unseren GameStar-Kolleg:innen schauen:

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Finanziell hat das Studio Rockstar Games so einen Erfolg übrigens nötig, denn GTA 6 soll auch das teuerste Videospiel aller Zeiten sein. Die lange Entwicklungszeit mit einem Team aus rund 6.000 Mitarbeiter:innen soll Kosten in Höhe von gut 1 Milliarde Dollar verursacht haben.

