Seit Donnerstag rasen Millionen weltweit in GTA 6 durch die Straßen von Vice City. In Zahlen kann sich der größte Entertainment-Start der Geschichte mit allen Film-Franchises messen.

Die Milliardenrekorde purzeln nur so, allerdings ist diesmal kein Film verantwortlich. Denn obwohl Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping am vergangenen Wochenende die Spitze der Kinocharts erklommen hat, stand in den letzten Tagen alles im Unterhaltungsgeschäft im Schatten des Release von GTA VI. Es ist der größte Entertainment-Start des Jahres. Das macht sich auch in den Zahlen bemerkbar. Falls ihr euch – z.B. als Nicht-Gamer – wundert, warum die Bedeutung des Videospiels allerorten hochgejazzt wird, helfen die folgenden Zahlen aus der Filmwelt bei der Einordnung des Erfolgs des neuesten Grand Theft Auto-Teils.

GTA 6 in Zahlen: Der Vergleich zu Avengers Endgame, Titanic und Avatar

Moviepilot hat bereits letzte Woche über den Erfolg von GTA 6 am ersten Tag der Veröffentlichung berichtet. Seitdem hat Take-Two , die Muttergesellschaft des Publishers Rockstar Games, die Verkaufszahlen nach oben korrigiert. Demnach hat GTA 6 am ersten Tag der Veröffentlichung 3,79 Milliarden US-Dollar eingespielt. Das Ergebnis bezieht sich also nur auf Donnerstag, den 19. November. Aus der offiziellen Meldung geht nicht hervor, ob sich die Zahl nur aus Verkäufen oder auch aus Vorbestellungen zusammensetzt. Take-Two zufolge kommt das Spiel nämlich auf 32,5 Millionen Vorbestellungen, mehr als doppelt so viel wie der Vorgänger GTA V.

Mehr als die Hälfte aller Xbox- und PlayStation-5-Nutzer beschäftigte sich am Starttag mit GTA 6, wie Forbes anmerkt. Aber wie verhält sich der Erfolg zu den nicht weniger protzigen Zahlen der jüngeren Blockbuster-Geschichte?

Grand Theft Auto VI hat mit 3,79 Mrd. Dollar am Tag der Veröffentlichung mehr eingespielt als jeder Film zuvor, d.h. mehr als Avengers: Endgame, Avatar oder der diesjährige Spitzenreiter Spider-Man: Brand New Day in der gesamten Auswertungszeit, also inklusive Re-Releases.

Die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im Vergleich zu GTA VI:

3,79 Mrd. Dollar: Mehr Geld als Star Trek, Tribute von Panem und die Eras Tour

Bei Box-Office-Listen von Diensten wie Box Office Mojo wird normalerweise nicht die Inflationsrate berücksichtigt. Gehen wir das Gedankenspiel kurz trotzdem durch: Wenn wir den ältesten Film dieser Liste nehmen – James Cameronsvon 1997 – und das damalige Einspielergebnis vor den Wiederaufführungen (1,8 Mrd. $), dann kommt Titanic auf 3,85 Milliarden Dollar, also schmale 60.000 Dollar mehr als GTA VI an einem Tag. Das ist genug für eine hübsche Autosammlung in Leonida oder eine Einzahlung aufs BuckMe-Sparkonto. Wohlgemerkt lief der Katastrophenfilm 41 Wochen lang in den US-Kinos!

Weitere Vergleiche, um euren inneren Controller glücklich zu machen: GTA 6 hat an einem Tag mehr eingespielt als ...

... die Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson (2,99 Mrd. $)

... die 6-teilige Tribute von Panem-Reihe, inklusive der Prequels (3,55 Mrd. $)

... die 13-teilige Star Trek-Kinoreihe (2,64 Mrd. $)

... die Eras Tour von Taylor Swift mit ihren 149 (!) Shows (2,08 Mrd. $)

Selbstverständlich lassen sich Einspielzahlen nicht eins-zu-eins mit der realen Größe des Publikums aufwiegen. Schon weil Filmtickets trotz steigender Preise deutlich günstiger sind als AAA-Videospiele. Gehen wir nach den verkauften "Einheiten", muss GTA VI noch einiges zulegen, um ein Publikum von der Größe eines Avengers: Endgame oder Titanic zu erreichen. Die beiden Blockbuster haben jeweils geschätzt über 430 Millionen Eintrittskarten verkauft.

Noch mehr Zahlen gibt's im Podcast über die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien

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Neben Prestige-Titeln wie Stranger Things, Wednesday und Bridgerton finden sich in der Liste von Netflix' größten Serienerfolgen auch Geschichten, die ihr bisher wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattet.