Guardians of the Galaxy 3: Alle Infos zum großen Finale der Marvel-Reihe

Mit Guardians of the Galaxy 3 vollendet James Gunn seine Trilogie rund um die chaotische Superheldentruppe. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Marvel-Blockbuster.

Guardians of the Galaxy 3 hat bereits eine holprige Produktionsgeschichte hinter sich. Jetzt kommt der Film aber definitiv ins Kino - und James Gunn nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Doch wie werden die Abenteuer rund um Star-Lord, Gamora und Co. im dritten Teil ihren Abschluss finden?

Nachfolgend haben wir für euch die wichtigsten Informationen zum Guardians of the Galaxy 3 zusammengefasst. Bei neuen Entwicklungen werden wir diesen Artikel aktualisieren, damit ihr immer auf dem neusten Stand der Dinge seid.

Wann startet Guardians of the Galaxy 3 im Kino?

Ein konkreter Kinostart für Guardians of the Galaxy 3 steht noch nicht fest. Ankündigt wurde die Fortsetzung im April 2017, aufgrund einer Kontroverse rund um Regisseur und Drehbuchautor James Gunn konnte der geplante Produktionsstart nicht eingehalten werden. Nun rechnen wir mit einer Veröffentlichung im Rahmen von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe, also vermutlich irgendwann 2022/2023.

© Disney Guardians of the Galaxy

Was verbirgt sich hinter der James Gunn-Kontroverse?

Im Juli 2017 wurde James Grunn aufgrund von kontroversen Tweets über Pädophilie und Vergewaltigung entlassen, die zu diesem Zeitpunkt bereits über zehn Jahre in der Vergangenheit zurücklagen und von der konservativen Webseite Daily Caller ausgegraben wurden. In einem Statement nahm Gunn die volle Verantwortung für die Tweets auf sich und bezeichnete diese als Fehler.

Schlussendlich wurde er im März 2019 wieder als Regisseur und Drehbuchautor zu Guardians of the Galaxy 3 zurückgeholt, nachdem sich viele seiner Kolleginnen und Kollegen hinter ihn gestellt haben. Zudem gab es Gespräche mit den Verantwortlichen bei Disney (u.a. Co-Chairman Alan Horn und Marvel-Chef Bob Iger), die seiner Rückkehr grünes Licht gaben.

Unklar ist nun, wie sich diese Verzögerung auf das Projekt auswirkt. James Gunn hatte das Drehbuch zu Guardians of the Galaxy 3 bereits vollendet. Seitdem hat sich die Timeline des MCU jedoch gewaltig verändert. Sobald James Gunn mit seiner Arbeit am DC-Blockbuster The Suicide Squad fertig ist, stürzt er sich in die Produktion von Guardians of the Galaxy 3.

Wie sieht der Cast von Guardians of the Galaxy 3 aus?

Offiziell enthüllt wurde der Cast von Guardians of the Galaxy 3 noch nicht. Allerdings dürfen wir davon ausgehen, dass die wichtigsten Figuren auch bei der Fortsetzung dabei sind. Neben dem Kernteam sollte dazu etwa auch Pom Klementieff als Mantis gehören.

Ist auch Thor in Guardians of the Galaxy 3 dabei?

Auch hier gibt es bisher keine offiziellen Angaben. Seitdem Thor in Avengers 3: Infinity War den Guardians über den Weg gelaufen ist, wünschen sie die Fans ein Crossover. Avengers 4: Endgame lieferte eine weitere Steilvorlage dazu. Laut Vin Diesel könnten einige Mitglieder der Guardians in Thor 4: Love and Thunder auftauchen.

Wer stirbt in Guardians of the Galaxy 3?

Eine Figur wird definitiv in Guardians of the Galaxy 3 sterben. Um wen es sich dabei handelt, wollte James Gunn aber noch nicht verraten. Bereits im zweiten Teil bescherte er dem von Michael Rooker verkörperten Yondu einen denkwürdigen Figurentod. Es ist einer der wenigen gewichtigen Tode im MCU überhaupt.

