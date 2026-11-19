Ein neuer Film hat die Netflix-Charts erobert und das überrascht wenig. Mit Supernatural-Star und einer Gossip Girl-Alumna kommt er mit reichlich Starpower zur genau richtigen Zeit.

Halloween ist vorbei und wir bewegen uns mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. Das zeigt sich auch bei Netflix, wo mittlerweile immer mehr festliche Filme im Programm eintrudeln und ihren Weg in die Charts finden. Dass dieser besondere Titel es innerhalb nur eines Tages bis auf den 1. Platz des Rankings geschafft hat, ist nicht nur deshalb keine Überraschung. Auch hat er mit Jared Padalecki und Gossip Girl-Star Leighton Meester reichlich Millennial-Nostalgie im Gepäck.

Guarding Stars auf Platz 1 bei Netflix: Leighton Meester spielt Bodyguard für Jared Padalecki

In Guarding Stars geht es um den charmanten aber zurückgezogenen Action-Star Jack Stapleton (Padalecki), der sich mit einer Stalkerin herumschlagen muss. Kurzum bekommt er die Personenschützerin Hanna Brooks (Meester) an die Seite gestellt. Als Jack über die Weihnachtsfeiertage zu seiner Familie fährt, gibt sich Hanna als seine Freundin aus, damit sich Jacks Mutter (Andie MacDowell) keine Sorgen macht. Doch in der gemütlichen Festtagsstimmung kommt natürlich alles ganz anders ...

Die romantische Weihnachtskomödie wurde von Elizabeth Allen Rosenbaum inszeniert, die bei Netflix zuvor die Romanverfilmung Purple Hearts zum Erfolg geführt hat und unter anderem bei Serien wie Vampire Diaries und Gossip Girl als Regisseurin fungierte. Mit Guarding Stars adaptiert sie nun den Roman The Bodyguard von Katherine Center* , der 2022 unter anderem auf BookTok viral ging. Centers Buch spielt eigentlich nicht zur Weihnachtszeit, gemeinsam mit der Autorin versetzte Rosenbaum die Geschichte jedoch in die besinnliche Jahreszeit.

Guarding Stars ist am 18. November 2026 bei Netflix im Programm gestartet und konnte in Deutschland sofort die Spitze der Charts erobern. Dort steht der Film aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 19. November):

Auf welche großen Streaming-Filme ihr euch dieses Jahr noch freuen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.

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