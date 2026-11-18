Es weihnachtet bald. Natürlich gibt es zur festlichen Zeit des Jahres auch schon die ersten neuen Filme voller Liebe, Glitzer und Kitsch. Guarding Stars bei Netflix zählt dazu – und hat auch mich gekriegt.

Liebesfilme sind nicht mein Ding. Wenn es weihnachtlich sein soll, dann lieber mit ordentlich Magie und Abenteuer. Möglichst wenig Küsse, dafür bitte kreative Versionen des Weihnachtsmannes. Aber wenn einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller sein eigenes Weihnachtsmärchen auf Netflix präsentiert, muss ich ihm zumindest eine Chance geben.

Nach 30 Minuten von Guarding Stars mit Jared Padalecki musste ich kurz anhalten, um Kerzen anzuzünden und mir eine heiße Schokolade zu machen. Denn alles hier war so verdammt kuschelig und herzerwärmend. Furchtbar! Der Film läuft jetzt bei Netflix und öffnet selbst einem Romanzenmuffel wie mir das Herz. Fast wie beim Grinch. Diesem Film kann ich einfach nicht böse sein.

Im Netflix-Film Guarding Stars beschützt eine Security-Expertin einen Superstar über Weihnachten

Hannah (Leighton Meester) hat ein hartes Jahr hinter sich. Sowohl im Job als auch in der Liebe lief es alles andere als traumhaft. Um sich zu beweisen, soll sie als Bodyguard für einen großen Hollywood-Star einen besonders heiklen Auftrag übernehmen. Jack Stapleton (Padalecki) ist weltweit bekannt und hat aktuell ein Problem: Ihm hängt ein Stalker an den Fersen.

Er möchte trotzdem kurz vor Weihnachten unbedingt in die Heimat nach Montana. Seine Mutter (Andie MacDowell) liegt im Krankenhaus und er will sie besuchen. Mehr nicht. Doch bei ebendiesem Besuch wird Jack trotz allen Sicherheitsvorkehrungen entdeckt – und Hannah gleich mit. Da niemand erfahren darf, dass sie ihn heimlich beschützt, muss eine Notlüge her. Und plötzlich sind Jack und Hannah "ein Paar".

Völlig entgegen aller vernünftiger Planung verbringt Hannah also die Vorweihnachtszeit als Jacks fingierte Freundin auf der Familienranch der Stapletons. Und obwohl die zwei sich anfangs kaum leiden können, kommen sie einander in der ungewohnt entspannten Atmosphäre langsam näher. Nur leider kommt auch Jacks Stalker immer näher.

Guarding Stars bei Netflix hat genau das richtige Level an Herz, Kitsch und Weihnachtsmagie

Ich bin ja auch nicht ganz aus Eis. Zwei Menschen, die sich trotz aller Unterschiede über ein bisschen Weihnachtsmagie näherkommen, lassen mich nicht völlig kalt. Aber man muss schon ein bisschen was an Herz und Witz mitbringen, wenn ich nicht vor dem Kitsch der üblichen Weihnachtskost davonlaufen soll. Glücklicherweise ist Guarding Stars einfach enorm sympathisch.

Ihr dürft hier wirklich keine Neuerfindung des Rades erwarten, wenn es um die Handlung geht. Der Film hakt sehr routiniert alle Stationen einer Romanze mit Winterflair ab. Von Schneeballschlachten bis hin zu Offenbarungen über die eigene Vergangenheit. Aber wer sagt, dass das etwas Schlechtes ist, wenn es einfach extrem gut gemacht ist?

Padalecki und Meester tragen das mit absoluter Leichtigkeit und verflixt viel liebenswerter Chemie. Die Figuren sind erstaunlich komplex. Die Kulisse des winterlichen Montanas mit seinen schneebedeckten Bergen und Ritten durch die Wildnis ist einfach ... romantisch. Und plötzlich sitze ich da, in meine Kuscheldecke gewickelt, die heiße Schokolade in den kalten Händen – und es weihnachtet.

Wer auch ein bisschen romantische Leichtigkeit als Einstimmung auf Weihnachten braucht, kann Guarding Stars seit dem 18. November bei Netflix streamen.

