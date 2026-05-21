"Gucken wir abends im Bett": Heidi Klum und Tom Kaulitz können von dieser kultigen ZDF-Serie einfach nicht genug bekommen

Heidi Klum lebt seit vielen Jahrzehnten in den USA, trotzdem scheint sie Lust auf deutsche Serien zu haben. Eine kultige ZDF-Serie schaut sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz besonders gerne.

Germany's Next Topmodel-Urgestein Heidi Klum wurde in Deutschland geboren, doch in ihrer Wahlheimat USA ist sie sogar noch berühmter als bei uns. Klum saß beispielsweise unglaubliche 15 Staffeln (!) lang in der Jury von America's Got Talent – einer der größten Fernsehshows Nordamerikas.

Obwohl Heidi Klum seit vielen Jahrzehnten in Los Angeles lebt, hat sie immer noch ein Faible für das deutsche Fernsehen. Denn wie das ehemalige Supermodel in einem Interview verriet, liebt sie eine ZDF-Kultserie ganz besonders.

Diese ZDF-Serie hat es Heidi Klum und Tom Kaulitz besonders angetan

Heidi Klum und Tokio Hotel-Legende Tom Kaulitz sind seit mittlerweile 7 Jahren verheiratet und verbringen trotz ihres stressigen Showbusiness-Alltags extrem viel Zeit miteinander. In einem ZDF-Interview packte Heidi Klum darüber aus, welche deutsche Kultserie sie besonders gerne gemeinsam mit ihrem Ehemann anschaue:

Klum verrät: "Mein Mann und ich, wir liegen abends immer im Bett und dann gucken wir Die Bergretter." Ehemann Tom Kaulitz ist ebenfalls beim Interview dabei und erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass die beiden waschechte Fans sind: "Wir waren in den Bergen und zwar auf Kur. [...] Durch Zufall haben wir im Fernsehen rumgezappt und da lief dann Bergretter und dann sind wir hängengeblieben."

"Bingewatching": Heidi Klum konnte einfach nicht genug von Den Bergrettern bekommen

Überschwänglich beschreiben die beiden, dass eine besonders spannende Folge, in der ein Heißluftballon zum Einsatz kam, sie sofort in den Bann gezogen habe. Danach war beiden klar, dass sie unbedingt wissen müssen, wie es weitergeht: "Da sind wir hängengeblieben und danach haben wir Bingewatching gemacht. Wirklich eine [Folge] nach der anderen."

Tom Kaulitz verrät, dass das Ehepaar dabei nicht in chronologischer Reihenfolge vorgegangen sei: "Wir haben es rückwärts geguckt". Klum gibt jedoch zu, dass sie ein riesiger Fan von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel sei; die allerersten Staffeln ohne ihn habe sie deshalb nicht anschauen wollen. Bei so viel Fanliebe ist es dann auch kein Wunder, dass Heidi Klum 2023 selbst eine Gastrolle in der Folge Bruderliebe ergattern konnte.