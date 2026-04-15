Günther Jauch ist sprachlos: Wer wird Millionär-Kandidatin zieht plötzlich Bill Kaulitz als Joker hervor

Jeder Kandidat hat bei Wer wird Millionär? die Wahl, welchen Telefonjoker er auswählt. Diese Kandidatin entschloss sich prompt für Bill Kaulitz.

Dass Promis auch mal bei Wer wird Millionär? sind, ist keine Seltenheit – immerhin gibt es dafür auch das Prominenten-Special. Doch diesmal hat eine Kandidatin einige Promis als Telefonjoker in petto, womit Günther Jauch wohl überhaupt nicht gerechnet hat.



Wer wird Millionär-Kandidatin greift auf prominente Telefonjoker zurück

Am 20. April ist Sylvia Schindler bei Wer wird Millionär? als Kandidatin zu Gast. Bei der 4000-Euro-Frage kommt sie schon ins Straucheln: "Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?" Zur Auswahl stehen A: 50 Jahre Franc, B: 60 Jahre Peseta, C: 70 Jahre Schilling und D: 100 Jahre Drachme.



Schindler greift daraufhin zum Telefonjoker. Sie will nämlich Eckhard Freise anrufen – den allerersten Wer-wird-Millionär-Gewinner. Jauch ist überrascht von der Telefonjoker-Auswahl, denn zur Auswahl steht auch Bill Kaulitz. "Was ist denn heute hier los?", fragt Jauch und wundert sich, wie man den Frontsänger von Tokio Hotel als Telefonjoker bekommt. "Indem man ihn fragt", antwortet die Kandidatin prompt.



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Trotz Einsatz von Joker wird Bill Kaulitz nochmal angerufen

Nachdem sie mit Freise telefoniert hat, kann dieser ihr zwar nicht helfen, doch sie kommt allein darauf, dass es sich nicht um eine Währungsfrage handelt, sondern dass es um den 70. Geburtstag von Peter Schilling geht ("Völlig losgelöst"). In der darauffolgenden 8000-Euro-Frage steigt die Kandidatin schließlich aus.



Doch das hielt Günther Jauch und das Wer-wird-Millionär-Team nicht davon ab, trotzdem Bill Kaulitz anzurufen. Er soll nämlich die 4000-Euro-Frage nochmal beantworten. "Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen", reagiert der Sänger nervös.



Er freut sich aber über den Anruf, denn er wollte schon immer mal bei Wer wird Millionär? dabei sein: "Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön." Tatsächlich kann Kaulitz die Frage ohne Probleme lösen, was sogar Jauch erstaunt.



So könnt ihr "Wer wird Millionär?" schauen

Die Wer wird Millionär-Folge wurde noch nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, kann aber vorab auf RTL+ geschaut werden. Jeden Montag um 20:15 Uhr gibt es bei RTL eine Folge regulär im Programm.

