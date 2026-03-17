Günther Jauch will Wer wird Millionär-Kandidatin nicht helfen – die fällt auf 500 Euro zurück

Oft können Kandidat:innen bei Wer wird Millionär? schon früh mit schweren Fragen rechnen. Eine Deutschlehrerin hatte bereits bei 1.000 Euro ihre Schwierigkeiten.

Bei Wer wird Millionär? kann schon die scheinbar einfachste Frage zu einer Herausforderung werden. So bekommt eine Deutschlehrerin eine passende Frage zu ihrem Fach, doch sie kommt einfach nicht weiter – und dann will auch Günther Jauch nicht helfen.



Wer wird Millionär: Deutschlehrerin weiß bei Gedicht-Frage nicht weiter

Am Montag, den 16. März, versuchte Johanna Waskewitz bei Wer wird Millionär? groß rauszukommen. Sie kommt aus Quedlinburg und hat als Deutschlehrerin einen klaren Themenschwerpunkt – zumindest auf dem Papier.



Bis zur 1.000-Euro-Frage kam sie ohne Joker durch, doch dort stand sie vor einer größeren Herausforderung: Auf "'Festgemauert in der Erden steht' laut Schiller ...?" wusste Waskewitz auch bei den vier Antwortmöglichkeiten "der Turm", "die Farm", "der Schirm" und "die Form" nicht weiter. Bei dem Text handelt es sich nämlich um das Gedicht Das Lied von der Glocke – eigentlich ein Kinderspiel für die Deutschlehrerin.



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Deutschlehrerin verzweifelt – selbst Jauch will nicht weiterhelfen

Doch Waskewitz musste sich schon früh geschlagen geben und setzte den Publikumsjoker ein. Das Problem: Nur 52 Prozent entschieden sich für den "Turm"; 42 Prozent waren bei der "Form". "Schlimmer geht’s nicht!", so Jauch über die Situation.



Die Deutschlehrerin war verunsichert, tendierte aber zur Mehrheit des Publikumsjokers; immerhin waren es zehn Prozent mehr, beteuerte sie. Jauch lachte und fragte nach: "Jetzt trauen Sie sich bei dem Ergebnis keinen Zusatzjoker mehr zu nehmen, oder?" Immerhin hat sich das Publikum nicht als zuverlässig erwiesen. Auf Nachfrage der Kandidatin, ob sie den Joker nun nutzen soll, erwiderte Jauch nur: "Pf! Ich bin raus."

Am Ende entschied sich Waskewitz doch für die mehrheitliche Antwort "der Turm", was sich aber als falsch herausstellte. Es wäre nämlich "die Form" gewesen. Die Deutschlehrerin fiel damit auf 500 Euro zurück, was in ihrem Fall aber kein großer Verlust war. "Das ist schade", erwiderte die Kandidatin gefasst nach ihrer falschen Antwort.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Die neuesten Folgen können eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.

