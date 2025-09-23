Guillermo del Toros Frankenstein bekommt weibliche Horror-Konkurrenz: Hier ist der Trailer zu The Bride!

Nicht nur Guillermo del Toro hat einen neuen Frankenstein-Film in der Pipeline, auch Maggie Gyllenhaal lässt demnächst eine Kreatur im Kino los. Mehr dazu im Trailer zu The Bride!

Es sind nicht nur die Vampire, die mit Filmen wie Nosferatu und Serien wie Interview with the Vampire gerade wieder eine heiße Phase feiern. Auch Frankensteins Monster scheint eine neue Konjunkturwelle mitzunehmen. Zum einen präsentiert Genre-Meister Guillermo del Toro ab dem 17. Oktober sein Klassiker-Remake Frankenstein, zum anderen hat Maggie Gyllenhaal einen frischen Streifen über die Braut der Kreatur im Kommen.

Vorhang auf für The Bride! - Es lebe die Braut und den ersten offiziellen Trailer zum Film, der Del Toros Monster Konkurrenz machen könnte:

The Bride! - Es lebe die Braut - Trailer (Deutsch) HD

Horror und Herzschmerz in The Bride! mit Jessie Buckley & Christian Bale als Kreaturen

Frankensteins Monster (Christian Bale) reist in den 1930er Jahren nach Chicago, um die Hilfe von Dr. Euphronius in Anspruch zu nehmen. Der soll ihm aus dem Körper einer ermordeten jungen Frau (Jessie Buckley) eine Gefährtin erschaffen. Eine schrecklich-schöne Romanze beginnt, doch die neugeborene Kreatur erweckt bald die Aufmerksamkeit der Polizei und sogar die einer sozialen Bewegung.

Laut Variety wurde Gyllenhaals Film von sowohl Mary Shelleys klassischer Frankenstein-Erzählung von 1818, als auch James Whales Horrorfilm Frankensteins Braut inspiriert. Darüber hinaus bekommen wir vom Trailer eindeutige Poor Things-Vibes. Weitere Rollen haben Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough und Jake Gyllenhaal, der Bruder der Regisseurin und Schauspielerin.

Ein erstes Bild zum Film erregte bereits im letzten Jahr Aufmerksamkeit, als Christian Bale bei den Dreharbeiten kaum unter all dem Make-up zu erkennen war.

Wann kommt Maggie Gyllenhaals The Bride! in die Kinos?

Richtige Sorgen muss Guillermo del Toro sich eigentlich nicht machen. Denn während sein Frankenstein-Film mit Oscar Isaac und Jacob Elordi noch dieses Jahr anläuft, lässt Warner Bros. sich mit The Bride! noch bis zum 5. März 2026 Zeit.