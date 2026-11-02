Gustav Schmidt aus Maxton Hall spielt gerade im größten Amazon Prime-Film mit und es passt perfekt

Bei Amazon Prime geht gerade ein neuer deutscher Originalfilm durch die Decke. Darin spielt Gustav Schmidt eine wichtige Rolle, der auch schon in Maxton Hall zu sehen war.

Moment, irgendwoher kommt mir dieses Gesicht doch bekannt vor. Falls ihr euch das beim ersten Auftritt von Ruben in Drive – The Pretenders gefragt habt, dann könnte es daran liegen, dass ihr den Schauspieler bereits in einer sehr ähnlichen Amazon-Produktion entdeckt habt: Maxton Hall – Die Welt zwischen uns.

Beide Geschichten gehören dem New-Adult-Genre an und erzählen von zerrissenen Gefühlen in Verbindung mit einer dramatischen Liebesgeschichte, bei der wirklich nichts einfach ist. Hier ein Geheimnis, da ein Verrat – und schon wieder wird das Glück der zwei Figuren gefährdet, die so offensichtlich füreinander bestimmt sind.

Gustav Schmidt: Von Maxton Hall zu Drive – The Pretenders

Nachdem Gustav Schmidt in Maxton Hall einen kleinen Auftritt hatte (er spielte Jude in Staffel 1, Folge 5 und 6), startet er nun in Drive – The Pretenders durch. Der von ihm verkörperte Ruben ist ein Rennfahrer, der in das Umfeld von Dante (Amin Baahmed) gehört, der eine Scheinverlobung mit Sarah (Lisa-Marie Koroll) eingeht.

Achtung, es folgen Spoiler!

Ruben ist nicht einfach nur eine Nebenfigur, die hier und da mal auftaucht. Auch wenn er anfangs etwas unscheinbar wirkt, verwandelt er sich im Verlauf der Geschichte in eine der Figuren, deren Handlungen sich maßgeblich auf das Glück bzw. Unglück auswirkt. Ruben ist derjenige, der die Verlobungslüge an die Presse leakt.

Wie sich herausstellt, blickte Ruben schon länger missgünstig auf Sarah und Dante und plant mit dem Leak an die Presse ihren Untergang im großen Stil. Am Ende gelingt es dem Paar dennoch, sich gegen den Fiesling und die Öffentlichkeit zu behaupten. Ruben verliert, während sich Dante für Sarah statt seiner Karriere entscheidet.

Zum Weiterlesen: So geht die Geschichte in Teil 2 und 3 weiter

Gustav Schmidt: Ein aufsteigender Star in Deutschland

Schmidt gehört zu einer aufsteigenden Generation hiesiger Schauspieler:innen. Geboren wurde er am 4. April 1996 in Magdeburg. Von 2014 bis 2018 besuchte er die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Damit hat er eine klassische Schauspielausbildung hinter sich und zeigt nun sein Können.

In einem ähnlichen Fahrwasser wie Maxton Hall bewegte er sich etwa in Crystal Wall. Zudem verkörperte er Ludwig II. in Sisi. Und schon lange vor Drive – The Pretenders, in dem er mit Lisa-Marie Koroll zu sehen ist, spielte er in dem Coming-of-Age-Film Alle für Ella mit der anderen Hälfte von Bibi & Tina, namentlich Lina Larissa Strahl.