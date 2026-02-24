Gute Laune garantiert bei Amazon Prime: Dieser Film liefert Action, große Gefühle und ein grandioses Duo

Wir mischen ein Heißgetränk für die letzten verregneten Wintertage. Auf Basis von großen Gefühlen, mit einer Prise Romantik und einem Schuss Action. Jetzt zu genießen bei Amazon Prime.

Ehe das aktuelle, oscarnominierte Meisterwerk von Richard Linklater nächsten Monat im Kino startet, wird einer seiner neuesten Filme im Streaming bei Amazon Prime verfügbar. Er ist zu gleichen Teilen witzig, kuschelig, perfekt besetzt und trotz aller Fluffigkeit spannungsgeladen.

Bei Linklaters A Killer Romance (im Original als Hit Man bekannt) ist der Name tatsächlich Programm. Wir bekommen den wortwörtlichen Killer, eine schöne Romanze und einen Film, der sehr effektiv schlechte Laune killt. Was will man mehr? Nun. Gut, dass ihr fragt. Wir legen nämlich noch einen Glen Powell in Topform und eine vor Charme sprühende Adria Arjona gratis obendrauf.

In A Killer Romance trifft Glen Powell auf jede Menge Kriminelle – und die große Liebe

Gary (Powell) ist Uniprofessor und ein ebenso sanfter wie schüchterner Typ. Als Nebenbeschäftigung hilft er der örtlichen Polizei, Menschen dingfest zu machen, die professionelle Morde in Auftrag geben wollen. Wie er das tut? Er schlüpft in die Rolle von mal realistischen, mal abstrusen Kunstfiguren, um "Aufträge" an Land zu ziehen.

Bei einer dieser Missionen lernt er die liebenswerte Madison (Arjona) kennen. Sie will nicht aus Gier, Langeweile oder Hass die Dienste eines Killer nutzen, sondern aus Verzweiflung. Plötzlich weiß Gary nicht mehr, wie er damit umgehen soll. Nicht zuletzt weil Madison ihm gehörig den Kopf verdreht. Und als sein Alter Ego ihr gegenüber entdeckt er plötzlich ganz neue Seiten an sich – die ihn auch in riesige Schwierigkeiten bringen könnten.

A Killer Romance bei Amazon Prime ist die perfekte Rom-Com vom perfekten Filmteam

Im Kosmos der romantischen Komödien (auch denen mit Action-Anteil) gilt: Nichts läuft ohne ein gutes Protagonist:innen-Duo. Die Handschrift der Regie kann das im Zweifelsfall ein wenig ausgleichen, aber nicht wettmachen. Glücklicherweise greifen hier die Qualitäten von Hauptdarsteller:in und Regisseur mit Extrabonus ineinander.

Powell ist liebenswert schüchtern als Gary und so verflucht spitzbübisch-charismatisch, wenn Gary in neue Rollen schlüpft und an ihnen wächst. Dieser Film ist wie eine Mini-Präsentation all seiner Fähigkeiten, die ihn zu Recht zu einem so gefragten Star machen. Arjona begegnet ihm mit Witz, Verletzlichkeit und einer geradezu magnetischen Persönlichkeit.

Und dann ist da natürlich der Elefant auf dem Regiestuhl, den wir nicht ignorieren können, wenn es um Romantik geht: Richard Linklater. Wenn dieser Mann eines kann, dann ist es fesselnde emotionale Chemie in Filmform. Er zaubert uns die Herzen weit und das Lächeln breit. Mit A Killer Romance tut er das in gewohnter Genialität und Nahbarkeit – und am Ende macht der Film einfach glücklich.

Wer im Februartief einen Gute Laune-Shot braucht, kann A Killer Romance ab heute bei Amazon Prime streamen.

