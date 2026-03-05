Gute Nachricht zur großen Fantasy-Rückkehr von Brendan Fraser & Rachel Weisz: Die Mumie 4 löscht unbeliebtes Sequel einfach aus

Das Fantasy-Abenteuer Die Mumie mit Brendan Fraser kehrt mit einem neuen Film zurück. Doch welche vergangen Filme muss man dafür noch auf dem Schirm haben? Einen Teil könnt ihr schon mal gedanklich streichen.

Freut ihr euch schon auf Die Mumie 4? Der kommende Popcorn-Streifen von Universal Pictures führt die Fantasy-Abenteuerfilmreihe nach längerer Pause fort. Falls ihr vorher noch einen Rewatch vorhabt, könnt ihr einen Film jedoch auslassen, wie die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett nun zu verstehen gaben.

Und nein, dabei handelt es sich um keinen der fünf (!) Scorpion King-Filme aus der Spin-off-Reihe, die sowieso nicht wirklich zählt.

Die Mumie-Fans können Teil 3 des Fantasy-Abenteuers aus dem Kanon streichen

Auf Die Mumie (1999) mit Brendan Fraser und Rachel Weisz folgte nur zwei Jahre später die Fortsetzung Die Mumie kehrt zurück mit dem zurückkehrenden Kern-Cast. Die Trilogie wurde allerdings erst 2008 mit Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers komplett, für den nur Fraser zurückkehrte, der sich mit einer ganz anderen Mumie herumschlagen musste. Das ist auch der Grund, warum die Filmemacher des kommendem Films nicht viel vom Drachenkaiser wissen wollen.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly beantwortete Bettinelli-Olpin die Frage, ob der dritte Teil noch Kanon sei, folgendermaßen: "Nun, Rachel ist in diesem dabei." Gillett fügte hinzu: "Das sollte euch die Frage beantworten." Für das Regie-Duo ist es also nur ein relevanter Mumie-Teil, wenn Frau Weisz mit an Bord ist, nicht nur ihre Filmfigur Evelyn. Verstanden. Mit einem Cameo-Auftritt von Jet Li solltet ihr also nicht unbedingt rechnen.

In Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers werden Rick (Fraser) und Evelyn (Maria Bello als Weisz-Ersatz) aus ihrem Ruhestand geholt, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen: einen wiedererweckten Drachenkaiser aus China (Li). Dieser wurde vor Jahrhunderten von einer Zauberin verflucht und erwacht zusammen mit seiner Terrakotta-Armee, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Hier ist ein deutscher Trailer dazu:

Die Mumie 3 - Das Grabmal des Drachenkaisers - Trailer (Deutsch)

Für Mumien-Fans ist das Streichen des dritten Films vermutlich kein großer Verlust. Der Film bekam damals keine guten Kritiken und wurde auch von der Moviepilot-Community am schlechtesten bewertet. So kommt er bei uns gerade mal auf eine 5,5 von 10 in der Gemeinschaftswertung.

Was erwartet uns in Die Mumie 4?

Wovon Die Mumie 4 handeln wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Drehbuch von David Coggeshall ist allerdings schon fertig und wurde von den Filmemachern folgendermaßen kommentiert (ebenfalls gegenüber EW): "Ich glaube nicht, dass Brendan und Rachel mitmachen, wenn ihnen das Drehbuch nicht richtig gefällt, und was sie gelesen haben, hat ihnen, glaube ich, sehr gut gefallen. Und es ist ein gutes Drehbuch. Es wird Spaß machen, es zu drehen."

Die Mumie 4 ist natürlich nur der vorläufige Arbeitstitel. Unter welchem Namen die Fortsetzung mit Brendan Fraser und Rachel Weisz ins Kino kommen wird, steht ebenfalls noch in den Sternen. Wir gehen aber davon aus, dass die abenteuerlustigen Schatzsucher:innen es erneut mit Untoten zu tun bekommen.

Wer vorher noch Bock auf Mumien-Horror Art hat, sollte sich Lee Cronin's The Mummy vormerken, zu dem es auch schon einen schaurigen Trailer zu begutachten gab.

Der Kinostart von Die Mumie 4 ist noch eine Weile weg, hat aber schon ein festes Datum von Universal erhalten. So soll der Film am 19. Mai 2028 in den US-Lichtspielhäusern Einzug halten.