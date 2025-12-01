Gute Nachrichten für Avengers 5: Dieses Problem wird die Marvel-Fortsetzung nicht wiederholen

Die bisherigen Marvel-Blockbuster wurden immer stärker von CGI-Effekten und Bluescreens geprägt. Diese Künstlichkeit in Bezug auf die Kulissen soll sich beim kommenden Avengers 5 jetzt ändern.

Die Superhelden-Filme aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) wurden nicht nur immer bombastischer, was die Zahl der Figuren in einem Film anging. Von Blockbuster zu Blockbuster sind die Produktionen auch immer effektlastiger geworden und haben vermehrt auf CGI und künstliche Kulissen in Form von Bluescreens gesetzt. Mit dem kommenden Marvel-Mega-Spektakel Avengers 5: Doomsday soll sich zumindest dieser Aspekt jetzt ändern.

Produktionsdesigner von Avengers 5 teast überwiegend reale Sets

Auf dem YouTube-Kanal Young Indy Chroniclers ist ein kurzer Clip mit Gavin Bocquet erschienen, der an dem MCU-Blockbuster als Produktionsdesigner mitgearbeitet hat. In dem Video sagt er, dass für Avengers 5 rund 80 Prozent reale Sets für Aufnahmen verwendet worden sein sollen.

Hier könnt ihr euch den Clip mit dem Avengers 5-Produktionsdesigner selbst anschauen:

Der zunehmend künstlichere und leider bisweilen auch unfertig oder schlecht wirkende CGI-Look der jüngeren Marvel-Blockbuster stand regelmäßig in der Kritik. Inwiefern der kommende Avengers-Teil mit einem auffällig anderen Look daher kommt, bleibt abzuwarten. Bislang ist noch kein Bewegtbildmaterial aus dem MCU-Film zu sehen gewesen.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Ab dem 16. Dezember 2026 könnt ihr euch selbst vom anscheinend neuen Look von Avengers 5 überzeugen. Dann startet Doomsday in den deutschen Kinos. Konkrete Details zur Handlung des Films sind noch nicht bekannt. Fest steht jedenfalls, dass Iron Man-Star Robert Downey Jr. mit Avengers 5 sein großes MCU-Comeback feiern und als Fantastic Four-Bösewicht Doctor Doom auftreten wird.

Ein Jahr nach Avengers 5 folgt mit Avengers 6: Secret Wars dann am 15. Dezember 2027 der große Höhepunkt dieser Superhelden-Saga.