Gute Nachrichten für Rambo- und Expendables-Fans: Beide Reihen gehen weiter, und das wohl auch noch eine ganze Weile

Obwohl die Filmreihen zuletzt eher wenig überzeugen konnten, gibt es jetzt sehr positive Neuigkeiten, und zwar sowohl zu Rambo 6 als auch zu The Expendables 5.

Sylvester Stallone dürfte sich freuen und alle Fans genauso. Eine eigentlich eher kleine Nachricht aus Hollywood wird in Zukunft wohl noch weite Kreise ziehen: Lionsgate hat die Rechte an der Expendables- wie auch an der Rambo-Reihe erworben. Fans dürfen also schon vorsichtig auf neue Filme der beiden Franchises freuen.

Lionsgate sichert sich Rambo- und Expendables-Rechte

Lionsgate hat verkündet, dass es einen Deal mit Millenium Media geschlossen hat. Wie ComingSoon berichtet, gehören die Rechte am geplanten Rambo-Prequel aka Rambo 6 sowie am gesamten The Expendables-Franchise jetzt Lionsgate.

Dieser frische Deal bedeutet, dass Lionsgate jetzt neue Filme und Fernsehserien mit den Figuren aus The Expendables entwickeln und produzieren darf. Bei Rambo beschränken sich die neu erworbenen Rechte wohl erst einmal nur auf den nächsten, schlicht John Rambo genannten Film.

Eine konkrete Ankündigung geht damit noch nicht einher, aber alles deutet auf neue Filme oder Serien hin. Lionsgate hätte sich die Rechte wohl kaum gesichert, wenn der Konzern nicht auch irgendetwas damit anfangen wollen würde. Die Rechte umfassen darüber hinaus auch "immersive Erfahrungen" und "Erweiterungen für mehrere Plattformen" – damit könnten etwa Videospiele gemeint sein.

In den bisherigen The Expendables-Filmen war eine äußerst illustre Riege an Action-Stars versammelt. Unter anderem haben sich in den Streifen neben Sylvester Stallone Kult-Schauspieler wie Dolph Lundgren, Jason Statham, Jet Li, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger ein Stelldichein gegeben.

Allerdings war dem letzten Franchise-Eintrag The Expendables 4 kein allzu großer Erfolg mehr beschieden, im Gegenteil: Er fiel nicht nur bei vielen Fans und Kritiker:innen durch, sondern entwickelte sich auch kommerziell zum Flop. Obendrein hagelte es dann auch noch haufenweise Nominierungen und Auszeichnungen bei den Anti-Oscars.

Noch ein Franchise-Comeback: Die Mumie 4 kommt und die zwei größten Stars sind bereit für die Rückkehr

So geht es jetzt mit Rambo 6 und The Expendables 5 weiter

Ein The Expendables 5 ist bisher noch nicht angekündigt. Es dürfte also auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis der nächste Teil der Reihe im Kino anläuft. Ob das überhaupt passiert, steht noch in den Sternen, wir halten weitere Fortsetzungen aber für wahrscheinlich.

Bei Rambo sieht es schon viel besser aus: Ein Prequel befindet sich bereits in Arbeit und soll sich um den jungen John Rambo im Vietnamkrieg drehen. Der Actionfilm erzählt also die Vorgeschichte zum ersten Rambo-Streifen, in dem der traumatisierte Kriegs-Heimkehrer mit dem örtlichen Sheriff aneinandergerät.

Der neue Film kommt wahrscheinlich 2027 ins Kino und wird einfach nur John Rambo heißen. Nicht zu verwechseln mit John Rambo aka Rambo 4, der im Original schlicht Rambo heißt. Was hierzulande natürlich nicht ging, weil so schon der erste Film (im Original: First Blood) hieß. Es ist kompliziert.