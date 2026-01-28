Guy Ritchie hat vor fast 3 Jahren (!) einen Action-Thriller mit Henry Cavill gedreht und jetzt kommt er endlich ins Kino

Kultregisseur Guy Ritchie hat schon 2023 den Action-Thriller In the Grey mit Stars wie Henry Cavill und Jake Gyllenhaal abgedreht. Jetzt hat der Film endlich einen US-Kinostart bekommen.

In den letzten Jahren war Guy Ritchie als Regisseur extrem produktiv. Fast jährlich gibt es einen neuen Film oder sogar eine neue Serie von dem Briten zu sehen, der mit seinen Gangster-Frühwerken wie Bube Dame König GrAs und Snatch - Schweine und Diamanten oft in einem Atemzug mit Größen wie Quentin Tarantino genannt wurde.

Neben aktuelleren Filmen wie The Covenant, The Ministry of Ungentlemanly Warfare und Fountain of Youth hat Ritchie 2023 einen Action-Thriller gedreht, der bis heute nicht erschienen ist. In den USA wird sich das bald ändern.

Guy Ritchie-Action von 2023 hat US-Kinostart bekommen

Ursprünglich sollte In the Grey schon Anfang 2025 ins Kino kommen. Dann wurde der Start des Ritchie-Films aber wieder gestrichen. Seitdem war unklar, wieso der bereits vor fast drei Jahren abgedrehte Streifen nicht erscheint. Jetzt berichtet Deadline jedoch, dass In the Grey endlich veröffentlicht wird. In den USA startet der Action-Thriller am 10. April 2026 im Verleih von Black Bear.

In the Grey dreht sich um eine Elite-Einheit, die im Schatten agiert. Als ein skrupelloser Despot ein Milliardenvermögen stiehlt, muss das Team gegen ihn vorgehen. Der Einsatz wird schnell zum Himmelfahrtskommando, in dem eine erbitterte Schlacht entbrennt. Die Hauptrollen in Ritchies Film spielen Henry Cavill (The Witcher), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler) und Eiza González (Baby Driver). Alle drei Stars haben für den Regisseur in jüngerer Vergangenheit bereits vor der Kamera gestanden, teils gemeinsam in einem Film.

Wann startet In the Grey in Deutschland im Kino?

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der kommende Action-Thriller keinen offiziellen deutschen Kinostart. Die Chancen stehen aber gut, dass In the Grey dann auch noch irgendwann dieses Jahr hierzulande zu sehen sein wird.