Guy Ritchie schickt Benedict Cumberbatch in die Hölle: Seht hier den Trailer zum knallharten Thriller mit Star-Cast

Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike und Anthony Hopkins geben sich im neuen Thriller von Guy Ritchie die Ehre, den wir hier direkt für euch haben.

Erst vor wenigen Monaten wurde mit mehreren Jahren Verspätung Guy Ritchies Film In the Grey mit Henry Cavill veröffentlich Der Actioner war seit Jahren fertig und wartete nur darauf, endlich herauszukommen. Jetzt hat der Regisseur, den man sonst für Snatch und Sherlock Holmes kennt, bereits seinen nächsten Streich in den Startlöchern: einen knallharten Thriller namens Wife and Dog.

Seht hier den Trailer zum Guy Ritchie-Thriller Wife and Dog:

Wie ihr an der Vorschau sehen könnt: Ritchie hat mal wieder alle Register gezogen, wenn es um die Bestzung geht, denn der Cast kann sich wirklich gehen lassen. Aber wovon handelt Wife and Dog eigentlich?

Guy Ritchies neuer Thriller Wife and Dog lässt es in der Oberschicht knallen

Die Story von Wife and Dog wurde bisher eher nebulös kommuniziert. Laut ScreenRant geht es in der auch von Ritchie geschriebenen Geschichte um einen blutigen Erbschaftssreit der Familie Fairbank, der zu Betrügereien und Mord führt. Klingt nach der Serie Succession – nur mit mehr Shotguns. Den Patriarchen spielt Oscar-Preisträger Anthony Hopkins, der im Trailer einen der härtesten Sprüche jüngster Vergangenheit ablassen darf. Auf die Frage seiner Tochter (Rosamund Pike) hin, was sein Widersacher beim Hinuntergraben in die sprichwörtliche Hölle vorfand, meint er nur: "Er fand mich."

Bei diesem Widersacher scheint es sich um Benedict Cumberbatchs Charakter zu handeln, der im Trailer zum bewaffneten Action-Rächer wird, der durch eben jene Hölle schreitet. Weitere Rollen haben unter anderem die beiden House of the Dragon-Stars Paddy Considine und James Norton. Vor der Kamera stand der hochkarätige Cast ab Februar letzten Jahres in Großbritannien.

Noch mehr Spannung:

Wann kommt Wife and Dog in die Kinos?

In den USA soll der neue Guy Ritchie-Thriller eigentlich schon im Oktober dieses Jahres anlaufen, doch der Trailer bestätigt lediglich ein vages "coming soon". Uns kann das aber eigentlich egal sein, denn der Deutschlandstart ist für den 18. Februar 2027 eingeplant. In der Zwischenzeit könntet ihr Ritchies verspäteten Actionfilm In the Grey nachholen, der diesen Monat bereits als Streaming-Titel verfügbar wurde.

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