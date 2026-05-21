Guy Ritchie und Henry Cavill begeistern im Kino: Nach In the Grey sind diese 2 Filme bei Amazon Prime Pflicht

Guy Ritchies neuer Actionfilm In the Grey bringt Henry Cavill und Jake Gyllenhaal aktuell zurück auf die Leinwand. Alle Fans des Films finden bei Amazon Prime Video packenden Nachschub.

Amazons versorgt In the Grey-Fans: Henry Cavill und Jake Gyllenhaal im Kampfeinsatz

Henry Cavill und Jake Gyllenhaal sind eine explosive Mischung. So ist es vielleicht kein Wunder, dass der Actionfilm In the Grey im Kino schon jetzt viele Fans begeistert . Wer nach dem Abspann nicht genug von Ritchies Action-Blockbuster mit Cavill und Gyllenhaal hat, sollte bei Amazon Prime Video vorbeischauen: Dort streamen

In Guy Ritchies Brust schlagen mindestens zwei Herzen: Zum einen ist er für Gangster- und Actionkomödien mit abgedrehten Figuren und flapsigen Sprüchen bekannt. Zum anderen dreht er seit Cash Truck auch ernsthafte, auf Geschwindigkeit und Spannung ausgelegte Actionfilme, deren neuestes Beispiel In the Grey darstellt.

Schaut hier den Trailer zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare:

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer (Deutsch) HD

Bei Amazon Prime Video gibt es beide Sorten der Ritchie-Werke: The Ministry of Ungentlemanly ist im Kern sein Inglourious Basterds, in dem Henry Cavill mit Reacher-Star Alan Ritchson und dem Rest seiner Spezialeinheit hinter den feindlichen Linien Nazis umbringt. Das Resultat mischt blutige Action mit vielen humorvollen Pointen und einem Heer von toten Faschisten.

Mehr Streaming-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

The Covenant, ebenfalls im Kriegsfilm-Genre angesiedelt, verkörpert das andere Extrem: Ritchies Drama um einen US-Soldaten (Gyllenhaal), der auf eigene Faust seinen ehemaligen Übersetzer (Dar Salim) vor den Taliban retten will, hat deutlich weniger Humor als andere seiner Filme. Dafür besticht er durch unnachgiebige Spannung und schweißtreibend inszenierte Kampfszenen.

Schaut hier den englischen Trailer zu The Covenant:

Guy Ritchie's The Covenant - Trailer 2 (English) HD

Ritchie arbeitet aktuell an zwei Projekten: Einerseits der glänzend besetzten schwarzen Komödie Wife and Dog, zu deren Cast unter anderem Benedict Cumberbatch (Sherlock) und Rosamund Pike (Gone Girl, In the Grey) gehören. Andererseits schreibt er das Drehbuch zum Actionthriller Viva La Madness, dessen Romanvorlage ein Sequel zum Kultfilm Layer Cake darstellt.