"Habe die Verletzungen nicht gezählt": Dreh des Amazon-Abenteuers The Bluff war für Stars extrem hart

The Bluff bringt das Piraten-Epos zurück – und zwar so brutal wie lange nicht mehr. Der Dreh der Amazon-Action war für Stars wie Priyanka Chopra Jonas sehr fordernd.

Dagegen ist Fluch der Karibik ein Kinderfilm: The Bluff holt die Welt der Piraten zu Amazon Prime Video – und zwar mit jeder Menge Blut und Gewalt. Der laut Esquire mit einem R-Rating versehene Film (keine Zuschauer:innen unter 17 Jahren) verlangte auch den Stars beim Dreh alles ab – bei der Produktion der zahllosen Kampfszenen gab es offenbar viele Verletzungen.

The Bluff-Star berichtet von Amazon-Dreh: Ein Detail klingt absolut schrecklich

The Bluff dreht sich um den Kampf zwischen Ex-Piratin Ercelle (Priyanka Chopra Jonas) und ihrer alten Crew unter Kapitän Connor (Karl Urban), der seinen Goldschatz zurückhaben will. Chopra Jonas' Figur verteidigt ihre Heimatinsel dabei mit allen Mitteln – Pistolen, Säbeln, Kanonen, Messern, ihren Fäusten und einer riesigen Muschel, die sie immer wieder auf den Kopf ihres Gegners niedersausen lässt.

"Die sind scharf wie sonst was", erklärt Chopra Jonas im Esquire-Interview zu der Szene. "Die Sequenz machte eine Menge Spaß, aber forderte auch eine Menge Blut und viel körperliche Arbeit."

Sie fährt mit der Beschreibung einer weiteren Szene fort, bei deren Details sich manchen die Fußnägel aufrollen werden:

Man darf nicht an die Verletzungen denken. Wenn man dramatisch kämpft, ist das nämlich nicht stilisiert. Man will diese Leute ausschalten und die Wut wächst. [...] Ich habe die Verletzungen nicht gezählt. Man stößt sich irgendwo an und du bist natürlich gepolstert und alles. Aber das ganze Haus etwa besteht aus Holz und nachdem sie mich [über den Boden] geschleift haben, steckten so viele Splitter in mir. So viele.

Schaut hier den Trailer zu The Bluff:

Staffel 2 Trailer

"Wir wollten aufs Ganze gehen", erklärt auch Produzentin Angela Russo-Otstot. "[Ercell] sollte ihre [alte Piraten-Persona] Bloody Mary von der Leine lassen. Wir schauen all den Männern zu, wie sie diese [grausamen] Dinge tun. Ercell hat dasselbe getan, vielleicht sogar mehr, weil sie unter ihnen überleben musste."

Selbst Karl Urban, spätestens seit The Boys kein Neuling im Umgang mit Blutfontänen am Set, zeigt sich beeindruckt: "Priyanka liefert eine extrem starke Leistung ab", erklärt er. "Ich habe gesehen, wie sie sich dafür verausgabt hat und sie ist eine Naturgewalt."

Wer jetzt gespannt auf die Action-Szenen von The Bluff ist, findet den Piratenfilm seit dem 25. Februar auf Amazon Prime Video.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.

