"Habe einfach nur geheult": Für Noah Schnapp war die große Will-Enthüllung in Stranger Things Staffel 5 Teil 2 unglaublich emotional

Stranger Things Staffel 5 Teil 2 hat etwas über Will enthüllt, auf das Fans bereits seit 9 Jahren warten. Noah Schnapp erklärte in einem Interview, wie emotional der Dreh dieser Szene für ihn war.

Achtung, es folgen Spoiler zu Stranger Things Staffel 5 Teil 2! Bereits in Staffel 1 von Stranger Things wurde angedeutet, dass Will Byers (Noah Schnapp) anders ist, als seine Freunde um Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) und Dustin (Gaten Matarazzo). Von seinem eigenen Vater wurde er als queer bezeichnet, bevor sich in Staffel 3 und 4 der Serie immer weiter herauskristallisierte, dass Will tatsächlich kein Interesse an Mädchen hat. Stattdessen wurde eine aufkeimende Verliebtheit gegenüber seinem besten Freund Mike angedeutet.

Die Serie hat Wills Sexualität jedoch bisher nie ausgesprochen – geschweige denn, Will selbst gegenüber seinen Freund:innen. Das hat Staffel 5 Teil 2 nun geändert und Will hat endlich sein Coming out bekommen. Wie Noah Schnapp in einem Interview verriet, war das für den Schauspieler ein bewegender Moment.

So emotional hat Noah Schnapp auf Wills Coming out in Stranger Things Staffel 5 Teil 2 reagiert

Gegenüber Variety erklärte Noah Schnapp, dass er schon lange damit gerechnet hatte, dass der Moment in Staffel 5 auf ihn und seine Figur Will zukommen würde:

Man weiß, dass es kommt. Diese Staffel haben wir die ersten sechs Folgen zusammen gelesen, und ich dachte, 'OK, es ist noch nicht passsiert, dann passiert es in Folge 7 oder 8', die noch nicht geschrieben worden sind. Vom Drehstart im Januar an habe ich den Duffers immer wieder geschrieben, 'Ist es fertig? Habt ihr es geschrieben? Ist es in 7 oder 8? Wie werdet ihr es schreiben?' Letztenlich haben sie gesagt, es ist Ende des Jahres fertig und ich habe es im August oder September gelesen. Ich habe einfach nur geheult. Es war perfekt.

Der Dreh der emotionalen Szene mitsamt Wills Monolog war für Schnapp dann eine große Herausforderung:

Oh mein Gott, es war endlos. Es war ein 12-Stunden-Tag nur für diesen Monolog. Und wir waren nach diesem 12-Stunden-Tag noch nichtmal fertig. Wir haben eine Woche später nochmal Reshoots von einzelnen Teilen gemacht, nochmal für zwölf Stunden. Ich dachte, 'Oh mein Gott, wie viel öfter kann ich diese Szene noch spielen?' Aber es war auch schön, weil ich so viele Dinge ausprobieren konnte. Ich habe mich nie festgefahren gefühlt. Ich habe von Maya [Hawke] Rat bekommen, wie ich mich vorbereiten kann, denn es waren so viele Zeilen, mehr Zeilen, als ich jemals zuvor hatte.

Noah Schnapp outete sich selbst im Jahr 2023 als schwul und erklärte dabei, dass ihm seine Stranger Things-Figur Will stark dabei geholfen habe, seine eigene Sexualität zu verstehen und zu dieser zu stehen.

Finale bei Netflix: Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Folge 8?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir erfahren, wie die Geschichte für Will und seine Freund:innen in Hawkins ausgeht. Das große Stranger Things-Finale trifft in Deutschland in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr ein. Die Finalepisode hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 8 Minuten.

Mehr:

Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

