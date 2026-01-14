"Habe Morddrohungen bekommen": Berlin – Tag & Nacht-Bösewichtin spricht nach ihrem Comeback offen über Hass im Netz

Nach zwei Jahren ist Jéssica Sulikowski als Rolle Olivia zurück bei „Berlin – Tag & Nacht. Im Interview verriet die Darstellerin, wie sie mit den negativen Reaktionen auf ihre Rolle umgeht.

Bereits 2023 hatte Jéssica Sulikowski Berlin – Tag und Nacht verlassen. Ihre Rolle Olivia verließ die Hauptstadt mit einem echten Knall: Sie hatte versucht, ihre damalige beste Freundin Milla (gespielt von Liza Waschke) umzubringen und war danach geflohen. Zum Jahresbeginn feierte sie ihr Serien-Comeback.

Als Serien-Bösewichtin hat man es vor allem im realen Leben nicht leicht, was Jéssica selbst am eigenen Leib erfahren musste. Jetzt verriet die Darstellerin, wie sie mit Hass im Netz umgeht.

Jéssica Sulikowski als Rolle Olivia: Berlin – Tag & Nacht-Fans gehen mit ihr hart ins Gericht

Dass man als Serien-Bösewicht:in bei den Fans nicht immer positiv ankommt, ist kein Geheimnis. Das musste auch Jéssica Sulikowski in ihrer Zeit bei Berlin – Tag & Nacht erfahren. Vor allem kurz vor ihrer Auszeit zeigte sich Olivia in der Serie von ihrer besonders bösen Seite, als sie alles dafür tat, Milla das Leben zur Hölle zu machen.

Gerade auf Social Media bekam die Darstellerin wegen der Geschichte eine große Hasswelle ab. Im Interview erklärte Jéssica, wie sie damit umgeht:

Es gibt scheinbar immer noch Leute, die nicht zwischen Rolle und Privatperson unterscheiden. Ich hatte damals sogar Morddrohungen bekommen. Ich kann das aber zum Glück gut differenzieren und nehme so was nicht persönlich.

Sie wisse, dass es nur um die Rolle gehe und es nur ihr Job sei, deswegen sei ihr auch egal, was Leute über ihre Rolle Olivia denken würden. Zu ihrer Rückkehr habe sie dennoch viele positive Nachrichten ihrer Fans bekommen, was sie besonders gefreut habe.

So hat sich ihre Rolle Olivia verändert

Ob Olivia weiterhin die Bösewichtin bleibt? Zumindest laut Jéssica Sulikowsi hat sich ihre Rolle grundlegend verändert. Olivia sei nicht mehr neidisch und eifersüchtig und würde sich auch anderen Menschen gegenüber offener zeigen.

Früher wollte sie immer austeilen, jetzt ist sie auf jeden Fall softer geworden. Aber Oli ist natürlich immer noch Oli und wird sicher für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Auf ihre Rückkehr ans Set hat sich die Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin besonders gefreut. Das Set-Leben hatte ihr gefehlt und das habe sie die letzten Jahre vermisst, so wie ihre Kollegen und Kolleginnen vor und hinter der Kamera.