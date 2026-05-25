"Habe nie Star Trek gesehen": William Shatners Geständnis hat eine traurige Begründung

Raumschiff Enterprise begründete vor 60 Jahren eines der größten Sci-Fi-Franchises aller Zeiten. Doch ausgerechnet William Shatner, das Gesicht der Originalserie, riskierte nie einen Blick in die Serie.

Vor 60 Jahren setzte die USS Enterprise NCC-1701 zum ersten Mal ihre imaginären Sci-Fi-Segel und stach für den TV-Klassiker Raumschiff Enterprise in fremde Welten vor. Die ikonische Crew um Captain Kirk (William Shatner), Mister Spock (Leonard Nimoy) und Dr. McCoy (DeForest Kelley) steht bis heute für die Wurzeln von Star Trek, das zu Beginn eher unbeliebt war, dann aber schnell zum Genre-definierenden Klassiker wurde.

William Shatner, der nur die zweite Wahl für Captain Kirk war, wurde als draufgängerischer und tatkräftiger Kapitän der Crew zur absoluten Ikone. Vor einigen Jahren enthüllte der Schauspieler jedoch, dass er Star Trek selbst niemals eingeschaltet hat. Der Grund dafür ist so skurril wie bedrückend.

William Shatner hat Star Trek nie gesehen – der Grund dafür ist traurig

In der Rolle von Captain Kirk war William Shatner Teil aller drei Staffeln von Raumschiff Enterprise sowie sieben der originalen Star Trek-Filme. Bereits vor einigen Jahren gestand Shatner in einem Interview mit People jedoch, dass er Star Trek selbst nie gesehen habe:

Ich habe noch nie Star Trek gesehen. Es gibt viele Folgen und einige Filme, die ich nicht kenne.

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Die einzige Ausnahme sei Star Trek V - Am Rande des Universums, bei dem Shatner selbst Regie führte und dementsprechend auch beim Schnitt anwesend war. Da versteckt sich auch der Grund für Shatners Star Trek-Abstinenz:

Es ist alles schmerzhaft, weil mir mein Aussehen und das, was ich tue, nicht gefällt.

William Shatner kann sich selbst nicht sehen und er ist damit nicht allein

Der mittlerweile 95-jährige Kanadier blickt auf eine lange Karriere zurück, die zwar durch Star Trek definiert, aber noch lange nicht beendet wurde: Nach seiner Rolle als Captain Kirk erlebten wir Shatner unter anderem in der Serie T.J. Hooker, der Komödie Miss Undercover und zweimal als Mörder in Columbo. Sogar an eine kurze Musikkarriere wagte sich der Schauspieler – doch offenbar änderte keines dieser Projekte an der harschen Kritik, mit der Shatner sich selbst bewertet.

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Damit ist er in guter Gesellschaft: Unzählige Schauspieler:innen schauen sich ihre eigenen Filme grundsätzlich nicht an, wie ein Buzzfeed -Artikel vor ein paar Jahren zusammentrug. Darunter sind unter anderem Emma Stone, Andrew Garfield und auch Hollywood-Legende Tom Hanks. Die Begründungen klingen ähnlich wie die von Shatner – andere fühlen sich gehemmt in ihrer schauspielerischen Freiheit, sobald sie sich ihrer selbst zu bewusst werden würden.

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William Shatner bleibt Star Trek eng verbunden

Dass Shatner unfähig ist, die Star Trek-Produktionen zu sehen, ist in doppelter Hinsicht tragisch: Immerhin blieb er dem Franchise ein Leben lang treu und stand erst kürzlich für die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy ein, die von manchen Fans harsche Kritik abbekam.

Nach einem fast 100-jährigen Leben und einer langen Karriere sind unsere Lieblingsschauspieler eben auch nur Menschen mit Unsicherheiten – das zeigt das Beispiel von William Shatner mehr als deutlich. Wenn ihr euch ein eigenes Bild von seinem Talent machen wollt, findet ihr sowohl Raumschiff Enterprise als auch die Star Trek-Filmreihe im Streaming-Abo bei Paramount+.