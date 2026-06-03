"Habe noch nie Menschen gesehen, die so erschöpft aussahen": Neue Details zu Nolans Die Odyssee enthüllen den unglaublichen Dreh

Beim Dreh seiner Filme legt Christopher Nolan immer viel Wert auf reale Sets und praktische Effekte. Für sein neues Epos Die Odyssee hat dieser Perfektionismus mal wieder extreme Ausmaße angenommen.

Für Christopher Nolan ist offenbar keine Herausforderung beim Filmdreh zu groß. 2020 gab es beispielsweise den Bericht, dass der Regisseur für seinen Sci-Fi-Actionfilm Tenet ein echtes Flugzeug in die Luft gesprengt hat. Für seine kommende Verfilmung von Homers legendärer Odyssee entpuppte sich die Produktion erneut als Kraftakt für alle Beteiligten.

Matt Damon, der in Die Odyssee die Hauptrolle als König Odysseus spielt, machte zuvor kein Geheimnis daraus, dass dieser Dreh der härteste seiner Karriere gewesen sein soll. Jetzt gibt es neue Hintergrundinformationen und ein Video zu dem auslaugenden Dreh des neuen Nolan-Blockbusters.

Neues Behind-the-Scenes-Video zu Die Odyssee teast Strapazen der Dreharbeiten

Nach den bisherigen Trailern wurde jetzt auch ein erstes Behind-the-Scenes-Video zu Die Odyssee veröffentlicht. Darin sprechen Mitglieder aus dem Cast wie Damon, Zendaya (Dune) und Robert Pattinson (The Batman) über die schiere Größe und den gewohnten Blockbuster-Mix von Nolan aus Emotionen, starken Bildern und Action. Aber seht selbst:

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Neben dem Video ist auch ein GQ -Artikel über die Hintergründe der Odyssee-Produktion erschienen. Darin wird unter anderem der extreme Aufwand enthüllt, den die Schauspieler:innen auf sich nehmen mussten, um überhaupt zum Drehort zu gelangen, der als Kulisse für das mythische Ithaka dient. Das Team drehte die Szenen auf der Burg Santa Caterina der italienischen Mittelmeerinsel Favignana.

Nolan verrät im GQ-Artikel, dass es keine Möglichkeit mehr gab, eine breitere Straße für den Aufstieg zu bauen. Somit musste jeder, der für Ithaka-Szenen vor der Kamera stand, täglich einen 45-minütigen Fußmarsch (in teils schweren Kostümen) aufwärts zu der Burg auf sich nehmen. Schwere technische Geräte wurden mittels Helikopter transportiert, in denen sich auch Beteiligte befanden, für die der Marsch zu fordernd war.

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Ich saß ganz allein in der Hotelbar, dann kamen nach und nach Leute rein, und ich habe noch nie Menschen gesehen, die so erschöpft aussahen. Und das war erst nach einem Drittel der Dreharbeiten. Ich kam erst nach einem Drittel der Dreharbeiten dazu, und zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits in zwei Ländern gewesen, und die Leute sahen einfach aus wie … Ich meine, am Ende jedes Tages waren die Leute völlig fertig.

Wann startet Die Odyssee im Kino?

Im GQ-Artikel spricht Robert Pattinson darüber, dass er erst nach einem Drittel der Dreharbeiten für seine Rolle ans Set von Nolans neuem Film kam. Die bisherigen Strapazen für Cast und Crew sollten ihm sofort aufgefallen sein:

Von dem bombastischen Produktionsaufwand könnt ihr euch ab dem 16. Juli auf der großen Leinwand selbst überzeugen. Dann startet Nolans Die Odyssee in den deutschen Kinos.

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Im Film will König Odysseus (Damon) nach dem Trojanischen Krieg nach Hause zu seiner Frau (Anne Hathaway) und seinem Sohn (Holland) zurückkehren. Dabei muss er nicht nur viele Gefahren und Kämpfe auf seiner Reise überstehen. Auf seiner Heimatinsel Ithaka buhlen auch noch zahlreiche Freier, darunter der besonders durchtriebene Antinoos (Pattinson), um die Gunst von Odysseus' Frau.