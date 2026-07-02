Haben die Minions für Hitler gearbeitet? Jetzt beantwortet der Regisseur die alte Fan-Frage endgültig

Seit Jahren kursiert eine Fan-Frage zu den Minions im Internet, die zum Kinostart von Minions & Monster erneut an die Oberfläche tritt. Sie betrifft Adolf Hitler und das Dritte Reich.

Die Minions sind zwar unendlich knuffig, gehören aber eigentlich zu den Bösen: Wie bereits im ersten Minions-Film etabliert wurde, dienen sie sich stets dem schlimmsten Bösewicht an. Eine langjährige Fan-Frage liegt also nahe: Haben die gelben Handlanger auch für Adolf Hitler gearbeitet? Minions & Monster-Regisseur Pierre Coffin (Minions) hat eine definitive Antwort.

Das sagt der Minions & Monster-Regisseur zur mit Abstand unangenehmsten Fan-Frage

Von Polygon nach dem Verbleib der Minions zwischen 1933 und 1945 befragt, antwortet Coffin lediglich: "Ich wusste, dass du das fragen würdest, schäm dich. Ich denke, sie waren in dieser Höhle."

Schaut hier den Trailer zu Minions & Monster:

Minions & Monsters - Trailer 2 (Deutsch) HD

Tatsächlich war den Minions-Produzenten wohl schon immer bewusst, dass Fans die Verbindung zwischen den leidenschaftlichen gelben Handlangern und den grausamsten Gestalten der Menschheitsgeschichte ziehen würden – und haben deshalb schon im ersten Film einen Ausweg etabliert: Von 1812 bis 1968 verbringen die Minions dort ihre Zeit in einer Höhle. Nur gibt es bei dieser Erklärung mittlerweile ein Problem.

Denn wie Minions & Monster nun offenbart, teilt sich das Völkchen der Minions in mehrere Stämme, die unabhängig voneinander agieren. Es spricht also nichts dagegen, dass ein Stamm in der Höhle verweilte, und ein anderer Hitler bei seinen Machenschaften half. Darauf hingewiesen, entgegnet Coffin:

Ich wollte der Antwort ausweichen. Die Minions aus Teil 1 steckten also in der Höhle fest. Und diese hier [aus Minions & Monster], keine Ahnung, wo die waren. Aber sie waren nicht Teil der großen Geschichte.

In Minions & Monster etabliert sich ein Minions-Stamm als Startruppe des Stummfilms. Die Welt außerhalb der Hollywood-Traumfabrik scheint sie nicht sonderlich interessiert zu haben – und das ist vermutlich auch gut so.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Film-News von uns.



Minions & Monster läuft seit dem 1. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Es handelt sich um den dritten Minions-Kinofilm und das insgesamt siebte Leinwandabenteuer aus der Ich - Einfach unverbesserlich-Reihe.