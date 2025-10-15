"Haben nicht alle Tassen im Schrank": Kanu des Manitu-Star kann ZDF-Besetzung für Das Traumschiff nicht fassen

Sky du Mont begeistert seit Jahrzehnten in Kinohits wie Das Kanu des Manitu mit seinem Charisma. Jetzt überrascht der 78-Jährige mit harten Worten über die ZDF-Kultserie Das Traumschiff: Deshalb sei Florian Silbereisen eine fatale Fehlbesetzung.

Sky du Mont gilt als einer der gefeiertsten Schauspiel-Stars des Landes und konnte sich auch abseits der Theaterbühne einen Namen machen. Vor allem in der Rolle des Bösewichts Santa Maria im Bully-Klassiker Der Schuh des Manitu wurde er einem Millionenpublikum bekannt. Erst vor kurzem gab der 78-Jährige sein Schauspiel-Aus bekannt, doch scheinbar hat ihn der Ruhestand nicht gerade milde gestimmt: In einem Interview teilt Sky du Mont heftig gegen Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen.

Sky du Mont teilt gegen ZDF und Das Traumschiff aus: "Haben nicht alle Tassen im Schrank"

Das Traumschiff ist einfach Kult. Die ZDF-Serie flimmert seit 1981 über unsere Bildschirme und sorgt für die perfekte Mischung aus Urlaubsstimmung und Heile-Welt-Kitsch. Seit 2019 steht Schlager-Ikone Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger vor der Kamera und sorgt nach wie vor für Topquoten.

Schauspieler Sky du Mont hat vor kurzem bekanntgegeben, dass er sich nach seinem Auftritt in Das Kanu des Manitu (2025) aus dem Schauspiel-Geschäft zurückzieht und sich anderen Interessen zuwendet. Dennoch lässt er es sich nicht nehmen, in einem Interview mit Freizeit Vergnügen scharfe Kritik am Business zu üben. Für ihn sei ein großes Problem, dass ZDF-Serien wie Das Traumschiff nicht mit den passenden Darstellern besetzt werden. "Dumm sind eigentlich die Menschen, die Leute wie Silbereisen für Rollen einsetzen", so das harsche Fazit von du Mont.

Seiner Meinung nach müsse sich vieles verändern: "Es sind die Redakteure, die glauben, dass sie was ganz Tolles machen. Das sind Leute, die man feuern sollte. Die haben nicht alle Tassen im Schrank."

"Null Ausstrahlung": Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen bekommt sein Fett weg

Sky du Mont macht deutlich, dass ein Traumschiff-Kapitän eine gewisse Aura haben sollte. Silbereisen ließe dies jedoch vermissen: "Schauspielern hat ja nicht unbedingt etwas mit Talent zu tun, sondern auch mit Ausstrahlung. Und Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung."

Der Schauspieler hege aber keinen persönlichen Groll gegen Silbereisen – nur für die Rolle sei der Schlagerstar eben ungeeignet: "Er ist sicher nett und ich finde ihn sympathisch, aber er ist kein Kapitän mit Ecken und Kanten."

Dann läuft die nächste Folge von Das Traumschiff im ZDF

Das Traumschiff: Auckland läuft am Sonntag, dem 23. November 2025, um 20:15 Uhr im ZDF. Ab dem 15. November kann die Folge online gestreamt werden.