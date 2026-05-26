"Haben Sie was genommen?": Dieser Wer wird Millionär-Kandidat regt nicht nur Günther Jauch auf

Normalerweise kann man sich als Kandidat bei Wer wird Millionär? so viel Zeit nehmen, wie man will. Doch eine Person trieb nicht nur Günther Jauch zur Weißglut.

Manche Kandidat:innen tun sich bei Wer wird Millionär? wirklich schwer. Da hilft Günther Jauch gerne auch mal weiter, damit die Sendung vorankommt. Doch dieses Mal schien der Moderator mit seinem Latein am Ende und selbst andere Kandidat:innen wurden unruhig.



Wer wird Millionär-Kandidat steht schon bei 500-Euro-Frage auf dem Schlauch

Am Pfingstsonntag kam Wer wird Millionär? mit dem Zocker-Special kurzzeitig zurück aus einer längeren Pause. Mit Maximilian Frank gesellte sich eine ungewöhnliche Person auf den Kandidat:innenstuhl. Er strauchelte schon bei der folgenden 500-Euro-Frage: "Wer sich in einer ca. 75.000 Einwohner zählenden Stadt an der Lahn das Jawort gegeben hat, ist sozusagen was eingegangen?" Die Antwortmöglichkeiten waren ver.di (A), IG Metall (B), Vereinigung Cockpit (C) und der Marburger Bund (D).



Dabei dachte Frank zuerst, er habe einen Witz nicht verstanden. Als er anmerkte, dass er in "Stadt, Land, Fluss" immer besonders schlecht gewesen sei, geriet Jauch komplett aus der Fassung. "Haben Sie was genommen vor der Sendung?", fragte der Moderator sicherheitshalber nach.

Jauch wusste aber schon bald nicht mehr, wie er weiterhelfen konnte. "Was soll ich machen?", fragte er hilflos im Publikum nach. Nachdem der Moderator selbst mit dem Vater des Kandidaten gesprochen hatte, musste sich Frank eingestehen: "Das ist so super peinlich und es wird nicht besser." Nach einem umfassenden Ausschlussverfahren entschied er sich schließlich für D, den Marburger Bund und lag damit richtig. Jauch war erleichtert, aber auch erschrocken, wie das jetzt mit ihm in der Sendung weitergehen sollte:



Wenn das jetzt mit Ihnen so weitergeht, dann sind sie der Erste, den ich durch fünf Sendungen durchschleppe.

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Maximilian Frank schlug sich trotzdem gut, geriet aber bei der 32.000-Euro-Frage wieder mächtig ins Straucheln. Bei einer Mathefrage bekam der Kandidat von Jauch sogar Stift und Papier bereitgestellt, damit er ein wenig nachrechnen konnte. Währenddessen ging der Moderator ein Stück weiter und hörte sich bei den anderen Kandidat:innen um.



Dabei meldete sich eine ältere Kandidatin und entgegnete Jauch nach einem kurzen Gespräch: "Ich freue mich darauf, dass er endlich fertig wird." Da kam es zum Gelächter im Publikum und der Moderator stellte sich auf ihre Seite. "Ich bin nicht mehr die Jüngste. So viel Zeit hab ich nicht", ergänzte die Kandidatin. Frank brauchte diesmal nicht so lange und konnte auch diese Frage richtig beantworten. Am Ende ging er mit satten 64.000 Euro nach Hause. Wer hätte das anfangs gedacht?

