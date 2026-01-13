Habt ihr es bemerkt? Fallout Staffel 2 Folge 5 zitiert eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte

In der 5. Folge der 2. Staffel von Fallout kommt eine Szene vor, die einem berühmten Moment der Filmgeschichte bis aufs Haar gleicht. Der Moment geschieht, als sich Walton Goggins' Figur betrinkt.

Fallout Staffel 2 Folge 5 zitiert aus 62 Jahre altem Filmklassiker

Fallout wird es nie langweilig. Neben diversen Elementen aus der Spielevorlage gab es zuletzt in Staffel 2 des Amazon-Hits etwa eine Anspielung auf den ersten Indiana Jones-Film zu entdecken. In der 5. Folge kommt jetzt eine Szene vor, die aus einem der besten Filme aller Zeiten zitiert: Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben

Die Szene spielt sich ab, nachdem Cooper Howard (Walton Goggins) auf Mr. House (Justin Theroux) getroffen ist: Cooper war davon ausgegangen, dass House mit seinem Waffenarsenal das Ende der Welt plant – doch der bestreitet die Vorwürfe. Nicht nur das: Er erklärt, dass er im Gegenteil Cooper für den Verursacher der Apokalypse hält. "Ich glaube, Sie sind ein Killer!", ruft er ihm hinterher.

Tief getroffen stolpert der Filmstar zurück in die Räume von Houses Hotel, in denen Gäste gerade ein Fest feiern. Verzweifelt stürzt er einen Drink nach dem anderen herunter. Ein Fan fordert den völlig benebelten Schauspieler schließlich dazu auf, eine Rodeo-Maschine auszuprobieren: dort reitet man statt auf einem Pferd auf einer Rakete. Cooper folgt dem Vorschlag. Im Delirium fällt er schließlich ab und wird von seiner herbeieilenden Frau (Frances Turner) wieder aufgepäppelt.

Das Bild Coopers auf der Rakete ist eine Anspielung auf das Ende von Dr. Seltsam: Dort reitet der Offizier Kong (Slim Pickens) auf einer Bombe, die sich im freien Fall auf ihr Ziel befindet, während er begeistert johlt und seinen Hut schwingt. In der Satire von Meisterregisseur Stanley Kubrick (Full Metal Jacket) reagieren US-Streitkräfte auf eine vermeintliche sowjetische Bedrohung mit einem nuklearen Schlag. Das ikonische Bild steht, genau wie sein Fallout-Pendant, für die Beiläufigkeit und das Draufgängertum, die Cowboy-Attitüde, mit der die Superkräfte in den Atomkrieg stolpern.

Dr. Seltsam gilt heute als Meisterwerk. Unter anderem führt ihn die IMDb auf Platz 81 der 250 besten Filme aller Zeiten. Kubricks Satire gibt einen besonders pointierten Kommentar zum Wahnsinn des Kalten Krieges ab, dessen Ära auch Fallout seinen einzigartigen Stil und Humor verdankt.

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 6 zu Amazon Prime Video?

Die nächste Fallout-Folge erscheint am Mittwoch, den 21. Januar 2026, bei Amazon Prime Video. Die Staffel umfasst insgesamt acht Episoden.