Habt ihr es bemerkt? In Fallout Staffel 2 Folge 2 gibt es ein Indiana Jones-Easter Egg

Folge 2 von Fallout Staffel 2 ist jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar. Mitten in der neuen Episode überrascht plötzlich ein Easter Egg aus dem ersten Indiana Jones-Film die Fans.

Auch ein Atomkrieg kann nicht alles vernichten. Das gilt zumindest für Fallout, wo in der 2. Folge der 2. Staffel diverse Gegenstände der alten Welt vor der nuklearen Apokalypse zum Vorschein kommen. Unter anderem auch ein zentrales Element aus dem ersten Indiana Jones-Film Jäger des verlorenen Schatzes: Die Bundeslade.

Das wichtigste Objekt aus dem ersten Indiana Jones-Film: Was ist die Bundeslade?

Bei der Bundeslade handelt es sich um einen Kultgegenstand der Israeliten, der in der Bibel erwähnt wird. Laut Encyclopedia Britannica handelte es sich um eine hölzerne Kiste mit Goldbeschlägen, die die Gebote Gottes enthielt. Als Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk führten sie die Israeliten mit sich.

Im ersten Indiana Jones-Film suchen die Nazis nach dem Kultgegenstand, da er jede Armee, die ihn vor sich herträgt, unbesiegbar machen soll. Doch im Finale des Films zeigt sich, dass die Bundeslade nur von würdigen Auserwählten geöffnet werden darf – alle anderen werden bei lebendigem Leibe zu Tode geschmolzen.

Wo kommt die Bundeslade in Fallout Staffel 2 Folge 2 vor?

In der zweiten Folge von Fallout Staffel 2 ist endlich wieder Maximus (Aaron Moten) zu sehen, der es seiner Abteilung der Stählernen Bruderschaft ermöglicht, die vom Sand verschüttete Area 51 freizulegen – ein sagenumwobener Militärkomplex in der Wüste von Nevada, der angeblich UFOs und Außerirdische beherbergen soll.

Die Stählerne Bruderschaft, deren Mitglieder lediglich die Welt nach dem Atomkrieg kennen, durchstreifen mit völliger Ignoranz das Lager des Komplexes, spielen mit Artefakten, schubsen ein tiefgefrorenes Alien aus dem Weg und benutzen einen Oldtimer für Zielübungen. Und für einen Moment ist unter den Lagergegenständen auch die Bundeslade zu sehen – etwa bei Minute 30:22.

Wie kommt die Bundeslade aus Indiana Jones zu Fallout?

Warum handelt es sich dabei um eine Referenz an Jäger des verlorenen Schatzes? Zunächst einmal ist der Indiana Jones-Film der wohl bekannteste Blockbuster, in dem die Bundeslade vorkommt.

Im Übrigen legt die Filmreihe nahe, dass sich der Gegenstand in der Area 51 befindet: Am Ende von Jäger des verlorenen Schatzes schließt die US-Regierung ihn in einem mysteriösen Lagerhaus weg, 27 Jahre später taucht er in einer kurzen Szene von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels wieder auf – und zwar im sogenannten Hangar 51, einem fiktiven Ort in Nevada, der sich eindeutig auf die Area 51 bezieht.

Fast 300 Jahre später hat jetzt also die Stählerne Bruderschaft das Objekt gefunden, für das Indiana Jones mehrmals beinahe gestorben wäre. Ob die machtversessenen und häufig stumpfen Kämpfer mit der Bundeslade etwas anfangen können, ist eine andere Frage.