Habt ihr sie erkannt? Lydia aus The Walking Dead spielt jetzt in der nächsten Erfolgsserie mit

Fans von Lydia aus The Walking Dead haben Grund zur Freude, denn Cassady McClincy Zhang ist neuerdings in einer erfolgreichen Thriller-Serie zu sehen.

In der Horrorserie The Walking Dead nahm es Darstellerin Cassady McClincy Zhang mit aggressiven Zombies auf. Auch in ihrer neuen Thriller-Serie dürfte es nicht an Adrenalin fehlen, denn hier arbeitet sie in einer Anwaltskanzlei und hilft so nebenbei bei der Suche nach Vermissten.

The Walking Dead-Star Cassady McClincy Zhang spielt jetzt in Tracker mit

Schon November 2025 verwies US Magazine auf die erfolgreiche Schauspielerin Cassady McClincy Zhang. Fans der berühmten Horror-Serie The Walking Dead werden sich als Lydia an sie erinnern. Eine zutiefst verstörte junge Frau aus den Reihen der Flüsterer, die Rick Grimes und seinen Leuten das Leben schwer machten. Lydia entwickelte sich im Verlauf von drei Staffeln von einer Gegnerin zu Daryl Dixons Schützling und spielte sich ins Herz der Fans.

Seit 2025 verkörpert McClincy Zhang als Melanie „Mel“ Day eine neue Rolle – und zwar in der enormen Erfolgsserie Tracker. Bereits vor zwei Jahren, als Tracker hierzulande auf Disney+ anlief, berichtete Moviepilot von dem Serienphänomen. Bei der Krimiserie handelte es sich um die erfolgreichste Serie 2023/2024, der es sogar gelungen ist, Giganten wie Navy CIS und Blue Bloods - Crime Scene New York quotentechnisch zu überholen.

Die Prämisse von Tracker ist simpel wie vielversprechend: Colter Shaw (Justin Hartley) ist als Reward Seeker auf der Suche nach vermissten Personen. Dabei hat er einen GMC-Truck und wöchentlich einen neuen, nervenaufreibenden Fall mit vielen Gaststars (unter anderem Supernatural-Star Jensen Ackles, der seinen Bruder mimt) im Gepäck.



Auf seiner Suche ist Colter übrigens nicht alleine und erhält Unterstützung von weiteren Figuren, wie der Anwältin Reenie Greens (Fiona Rene). Hier kommt auch Cassady McClincy Zhang ins Spiel, die als Reenies Assistentin anfängt und auch Colter hilft, seine Einsätze zu managen.

Für die Schauspielerin zahlte sich die Invasion der hungrigen Untoten aus. Der Erfolg der Horrorserie hat sicher zu ihrer aktuellen Rolle in Tracker beigetragen. Schauen könnt ihr die Fall-der-Woche-Serie in Deutschland bei Disney+.