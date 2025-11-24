Härter als 5 Staffeln Breaking Bad: Aaron Paul schmeißt bei heftigster Superhelden-Serie unserer Zeit hin

Durch seine Zeit bei Breaking Bad ist Jesse Pinkman-Darsteller Aaron Paul psychisch belastende Rollen eigentlich gewohnt. Seinen finsteren Part in Amazons Superhelden-Serie Invincible gibt er jetzt trotzdem auf.

Seit 2021 streamt bei Amazon Prime die beliebte Superhelden-Serie Invincible. Die animierte Produktion ist mit ihrer Gewaltdarstellung mitunter so brutal, dass sie in Sachen Härte sogar den Genre-Kollegen The Boys in den Schatten stellt.

Diese Erfahrung hat jetzt auch Breaking Bad-Star Aaron Paul gemacht, der im englischen Original in Staffel 3 als Bösewicht Powerplex zu hören war. Für die neue vierte Season wird er nicht in der Rolle zurückkehren.

Breaking Bad-Star Aaron Paul kommt psychisch nicht mit Invincible-Rolle klar

In Staffel 3 der Prime-Serie wurde erstmals der Durchschnittstyp Scott Duvall eingeführt, der seine Schwester und seine Nichte durch einen Superhelden-Konflikt verloren hat. Rachsüchtig stiehlt er Technologie für Superkräfte und wird zum Bösewicht Powerplex. Als seine Fähigkeiten jedoch außer Kontrolle geraten, werden auch noch seine Frau und sein kleines Kind durch ihn getötet.

Schaut hier noch den Trailer zu Invincible Staffel 4:

Invincible - S04 Trailer (English) HD

Im aktuellen Interview mit dem Kinda Funny Gamescast sprach der Jesse Pinkman-Darsteller darüber, dass ihm der Invincible-Part mental zu nahe ging:

Ich bin ein großer Fan dieser Serie, ich liebe sie, aber sie war einfach viel zu anstrengend für meine Psyche… ich fühlte mich in dieser Rolle nicht wohl.

Da Powerplex in den Comicvorlagen zu Invincible eine große Rolle spielt, sollte die Figur in der Serie ziemlich sicher auch weiterhin auftauchen. Nachdem Aaron Paul wohl nicht mehr zurückkehrt, wird der Sprecher für den Part vermutlich neu besetzt. Konkrete Infos dazu gibt es derzeit nicht.

Wann startet Invincible Staffel 4 bei Amazon Prime?

Die neuen Folgen des Superhelden-Hits sollen im März 2026 bei Amazon Prime im Abo starten. Ein genaues Datum steht aktuell noch nicht fest.

