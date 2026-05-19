Härter als James Bond und Reacher: Agenten-Thriller mit Starbesetzung geht mit Staffel 2 weiter und hier ist der erste Trailer

Dagegen sind James Bond und Reacher nur Gänseblümchen: Die Agenten-Thrillerserie The Agency geht bald mit Staffel 2 im Stream weiter. Jetzt gibt es einen aufregenden neuen Trailer.

Der nächste James Bond wird Michael Fassbender. So wirkt es jedenfalls für alle, die Staffel 1 seiner düsteren Thrillerserie The Agency gesehen haben, in der der X-Men-Star einen CIA-Spion in London spielt. Bald kommt Staffel 2 – und der erste Trailer sieht so aus, als würde sie mit ihrer düsteren Stimmung selbst Konkurrenten wie Reacher ins Bockshorn jagen.

Schaut hier den ersten englischen Trailer zu The Agency Staffel 2:

The Agency - S02 Trailer (Deutsch) HD

CIA-James Bond zwischen den Fronten: So geht die Thriller-Serie The Agency weiter

CIA-Spion Martian (Fassbender) hat in Staffel 1 bereits alles riskiert, um seine große Liebe Sami (Jodie Turner-Smith) vor dem Tod zu bewahren. Dieses Anliegen hat im Finale zu einer extrem verhängnisvollen Situation geführt, die er nun zu bewältigen sucht: Der eigene Geheimdienst ist einem Maulwurf in der Londoner Abteilung auf der Spur.

Samis Situation in einem Gefängnis im Sudan spitzt sich währenddessen immer weiter zu – und Martian muss sich erneut fragen, was er bereit ist zu opfern, um sie lebend wiederzusehen.

Wer sich bei der Auswahl von Serien an Vorbildern wie Reacher oder Kino-Franchises wie James Bond orientiert, könnte von The Agency begeistert sein – aber auch schockiert. Die Paramount+-Serie zeigt eine finstere Welt der Spionage, in der Loyalitäten und unschuldige Menschenleben nicht viel gelten.

Wann kommt The Agency Staffel 2 zu uns?

The Agency Staffel 2 erscheint am 21. Juni 2026 bei Paramount+. Anders als zuvor werden alle zehn Folgen auf einen Schlag veröffentlicht.

Auch interessant:

Hinter The Agency stecken die Showrunner Jez und John Henry Butterworth (James Bond 007 - Spectre, Le Mans 66). Vor der Kamera sind neben den oben genannten Darsteller:innen unter anderem Richard Gere (Pretty Woman) und Jeffrey Wright (James Bond 007 - Casino Royale) zu sehen. Die US-Produktion basiert auf dem französischen Serienvorbild Büro der Legenden.